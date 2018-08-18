Додано: Пон 04 лис, 2019 16:01

kivin написав: почему будущий проблемный обьект? почему будущий проблемный обьект?

kivin написав: паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса

Проблемный с точки зрения качества жизни в этом месте.Вот будут паркоместа, а куда они выедут с паркинга? В стоящую четырехполосную улицу на которой две полосы занимает трамвай? А какие запахи там будут от этой пробки?Плюс отсутствие инфраструктуры. Там даже с магазинами будет туго.Озвученный метраж это что-то для семьи. Вот я не представляю семейную жизнь на этой улице. Хз, може у других другое мнение на этот счет.