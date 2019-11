Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22

Santehnik написав: kivin написав: там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля

Не уберут там трамы, наоборот есть планы отгородить их от машин что бы не могли заезжать и тогда им только один ряд останется. Не уберут там трамы, наоборот есть планы отгородить их от машин что бы не могли заезжать и тогда им только один ряд останется.



зато траффик с подольско-воскресенского добавится еще

иногда бываю там на велике (там два хороших веломагазина) - дышать практически нереально, хотя возможно из-за большого количества работающей техники на стройках, но вообще место - реальный трешак зато траффик с подольско-воскресенского добавится ещеиногда бываю там на велике (там два хороших веломагазина) - дышать практически нереально, хотя возможно из-за большого количества работающей техники на стройках, но вообще место - реальный трешак

