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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51
kivin написав:
народ, а что думаете про Миракс?
есть в наличии квартирки по 130м с ценой па900 долл
стоит ли брать?
Миракс - будущий проблемный объект. Глубочицкой торба, она уже задыхается, а после того как всё застроят она просто встанет.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:53
почему будущий проблемный обьект? очень бодренько строят
паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса
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kivin
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:01
kivin написав:
почему будущий проблемный обьект?
Проблемный с точки зрения качества жизни в этом месте.
kivin написав:
паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса
Вот будут паркоместа, а куда они выедут с паркинга? В стоящую четырехполосную улицу на которой две полосы занимает трамвай? А какие запахи там будут от этой пробки?
Плюс отсутствие инфраструктуры. Там даже с магазинами будет туго.
Озвученный метраж это что-то для семьи. Вот я не представляю семейную жизнь на этой улице. Хз, може у других другое мнение на этот счет.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:12
Santehnik написав: kivin написав:
почему будущий проблемный обьект?
Проблемный с точки зрения качества жизни в этом месте.
kivin написав:
паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса
Вот будут паркоместа, а куда они выедут с паркинга? В стоящую четырехполосную улицу на которой две полосы занимает трамвай? А какие запахи там будут от этой пробки?
Плюс отсутствие инфраструктуры. Там даже с магазинами будет туго.
Озвученный метраж это что-то для семьи. Вот я не представляю семейную жизнь на этой улице. Хз, може у других другое мнение на этот счет.
ну такая ситуация везде в киеве
там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16
kivin написав:
там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля
Не уберут там трамы, наоборот есть планы отгородить их от машин что бы не могли заезжать и тогда им только один ряд останется.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22
Santehnik написав: kivin написав:
там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля
Не уберут там трамы, наоборот есть планы отгородить их от машин что бы не могли заезжать и тогда им только один ряд останется.
зато траффик с подольско-воскресенского добавится еще
иногда бываю там на велике (там два хороших веломагазина) - дышать практически нереально, хотя возможно из-за большого количества работающей техники на стройках, но вообще место - реальный трешак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:45
Gastarbaiter написав:
Странно, что никто не комментирует.
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-вересень 2019 року зведено з дефіцитом 8,504 млрд дол., що на 5% вище дефіциту за аналогічний період попереднього року.
Или ракету уже не остановить?
это баланс внешней торговли товарами и услугами.
Но не всеми услугами: проституция по этому балансу не проходит
и не всеми товарами: живая рабочая сила из Польши, России и прочих европ в Госстат не отчитывается. П
Потому по Госстату всё плохо, а спекулянты ждут ракету вверх
Но её с одной стороны Укрбуд держит, с другой-Эврика, с третьей-ЖК Министерский. И со всех ног бежит к ракете КГС-все хотят попасть...Но если деньги на билет?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:46
kivin написав:
есть в наличии квартирки по 130м с ценой па900 долл
стоит ли брать?
надо было брать, если очень хочется, по 650, а сейчас сливать по 900
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:02
Serg-ik написав:
это баланс внешней торговли товарами и услугами.
Но не всеми услугами: проституция по этому балансу не проходит
и не всеми товарами: живая рабочая сила из Польши, России и прочих европ в Госстат не отчитывается. П
Потому по Госстату всё плохо, а спекулянты ждут ракету вверх
Но её с одной стороны Укрбуд держит, с другой-Эврика, с третьей-ЖК Министерский. И со всех ног бежит к ракете КГС-все хотят попасть...Но если деньги на билет?
С другой стороны, серый импорт тоже в статистику не попадает. С 7 утра у приграничной Бедронки очередь из украинских бусов, в каждом по 6-15 "верблюдов".
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:25
Gastarbaiter написав: Serg-ik написав:
это баланс внешней торговли товарами и услугами.
Но не всеми услугами: проституция по этому балансу не проходит
и не всеми товарами: живая рабочая сила из Польши, России и прочих европ в Госстат не отчитывается. П
Потому по Госстату всё плохо, а спекулянты ждут ракету вверх
Но её с одной стороны Укрбуд держит, с другой-Эврика, с третьей-ЖК Министерский. И со всех ног бежит к ракете КГС-все хотят попасть...Но если деньги на билет?
С другой стороны, серый импорт тоже в статистику не попадает. С 7 утра у приграничной Бедронки очередь из украинских бусов, в каждом по 6-15 "верблюдов".
Потекло по трубам. І це тільки понеділок...
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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