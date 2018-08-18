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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:40

новости с космодрома:

1)Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС
https://inforesist.org/zelenskij-podpis ... oRbZ9NohH0

2)Зе-диктатура. Дубинки и слезоточивый газ: под ОП полиция избила протестующих предпринимателей (ВИДЕО)
https://akcenty.life/ze-dyktatura-dubyn ... KbYpJU6VIE

зы: все зеля правильно делает!(с)
малый бизнес поддерживает, иностранные инвестиции привлекает!
так держать!
вперед, на орбиту!

ззы: а шо там кстати с роттердамом плюс, кто знает? шото все как то дружно на эту тему заткнулись
почем уголь щас берем, а, борцуны с коррупцией?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:13

  Serg-ik написав:
  kivin написав:есть в наличии квартирки по 130м с ценой па900 долл
стоит ли брать?
надо было брать, если очень хочется, по 650, а сейчас сливать по 900

В Мираксе, па 650, даже за квартиры площадью 130 метров, не продавали. Это вы фантазируете.
Тут вопрос в ином. Что сейчас в центре можно купить по более менее адекватной цене у нормального застройщика? Какая разумная альтернатива?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про київські балкони зняли документальний фільм
https://vechirniy.kyiv.ua/news/pro-kyiv ... -nyy-fil-m
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:21

Деловые ожидания бизнеса ухудшились впервые за 4 месяца, – НБУ
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, снизился в октябре на 4,2 пункта – до отметки 52,3
Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По результатам опросов в октябре, наиболее высоким ИОДА остается у компаний, оказывающих услуги, даже после его снижения на 1,9 пункта – до 56,2. При этом наименьшее сокращение индекса произошло в сфере торговли – на 1,2 пункта, до 53,3.

Согласно отчету, самое больше снижение показателя наблюдается в сфере строительства – на 10,2 пункта – до 46, после рекордного прироста индекса (на 7,6 пункта) месяцем ранее. В частности, существенно снизились ожидания относительно объема новых заказов и строительных работ, а также роста численности работников в сфере. Кроме того, компании предполагают, что в ближайшие 12 месяцев поставщики повысят цены на товары, а подрядчики – на услуги.

Согласно статистике регулятора, еще одно существенное снижение ИОДА произошло в сфере промышленности – на 7,7 пункта, до 49,6 в связи со значительным ухудшением ожиданий относительно численности сотрудников и количества новых заказов. При этом компании рассчитывают на снижение цен на сырье и продукцию собственного производства.

В НБУ напомнили, что в отличие от традиционного квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), фиксирующего показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики.

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле этого года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пункта, по итогам сентября – до 56,6 пункта.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:23

  UA написав:Тут вопрос в ином. Что сейчас в центре можно купить по более менее адекватной цене у нормального застройщика? Какая разумная альтернатива?


а почем щас фк2 рядят?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:24

  kingkongovets написав:
зы: все зеля правильно делает!(с)
малый бизнес поддерживает, иностранные инвестиции привлекает!
так держать!
вперед, на орбиту!

ззы: а шо там кстати с роттердамом плюс, кто знает? шото все как то дружно на эту тему заткнулись
почем уголь щас берем, а, борцуны с коррупцией?

Тут всплыла инфа, что была экспертиза по Роттердам+ и
Экспертиза доказала законность формулы Роттердам+ - адвокат
Судебная экспертиза подтвердила законность формулы Роттердам+ и отсутствие экономического ущерба для потребителей электроэнергии. В связи с этим суд просят закрыть дело.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:26

На соседней ветке пишут, что в Кривом Роге можно купить квартиру за 6000 у.е. :shock:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:27

  pesikot написав:Тут всплыла инфа, что была экспертиза по Роттердам+ и
Экспертиза доказала законность формулы Роттердам+ - адвокат
Судебная экспертиза подтвердила законность формулы Роттердам+ и отсутствие экономического ущерба для потребителей электроэнергии. В связи с этим суд просят закрыть дело.


ага, внизапна :mrgreen:
а все наши голосистые борцуны с коррупцией дружно позасовывали свои языки в то место, которым думают - и тишинааа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:31

  kingkongovets написав:
  UA написав:Тут вопрос в ином. Что сейчас в центре можно купить по более менее адекватной цене у нормального застройщика? Какая разумная альтернатива?


а почем щас фк2 рядят?

1ком.
Если хоть с каким видом то 2400 у.е. метр в
Вид в трусы соседа по 2000 у.е.
Обещают сдать к осени 2020 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:35

  UA написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:Тут вопрос в ином. Что сейчас в центре можно купить по более менее адекватной цене у нормального застройщика? Какая разумная альтернатива?


а почем щас фк2 рядят?

1ком.
Если хоть с каким видом то 2400 у.е. метр в
Вид в трусы соседа по 2000 у.е.
Обещают сдать к осени 2020 года.

ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
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