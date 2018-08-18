Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:есть в наличии квартирки по 130м с ценой па900 долл стоит ли брать?
надо было брать, если очень хочется, по 650, а сейчас сливать по 900
В Мираксе, па 650, даже за квартиры площадью 130 метров, не продавали. Это вы фантазируете. Тут вопрос в ином. Что сейчас в центре можно купить по более менее адекватной цене у нормального застройщика? Какая разумная альтернатива?
Деловые ожидания бизнеса ухудшились впервые за 4 месяца, – НБУ Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, снизился в октябре на 4,2 пункта – до отметки 52,3 Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По результатам опросов в октябре, наиболее высоким ИОДА остается у компаний, оказывающих услуги, даже после его снижения на 1,9 пункта – до 56,2. При этом наименьшее сокращение индекса произошло в сфере торговли – на 1,2 пункта, до 53,3.
Согласно отчету, самое больше снижение показателя наблюдается в сфере строительства – на 10,2 пункта – до 46, после рекордного прироста индекса (на 7,6 пункта) месяцем ранее. В частности, существенно снизились ожидания относительно объема новых заказов и строительных работ, а также роста численности работников в сфере. Кроме того, компании предполагают, что в ближайшие 12 месяцев поставщики повысят цены на товары, а подрядчики – на услуги.
Согласно статистике регулятора, еще одно существенное снижение ИОДА произошло в сфере промышленности – на 7,7 пункта, до 49,6 в связи со значительным ухудшением ожиданий относительно численности сотрудников и количества новых заказов. При этом компании рассчитывают на снижение цен на сырье и продукцию собственного производства.
В НБУ напомнили, что в отличие от традиционного квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), фиксирующего показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики.
Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле этого года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пункта, по итогам сентября – до 56,6 пункта.
UA написав:Тут вопрос в ином. Что сейчас в центре можно купить по более менее адекватной цене у нормального застройщика? Какая разумная альтернатива?
а почем щас фк2 рядят?
1ком. Если хоть с каким видом то 2400 у.е. метр в Вид в трусы соседа по 2000 у.е. Обещают сдать к осени 2020 года.
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?