Додано: Пон 04 лис, 2019 18:40





1)Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС

https://inforesist.org/zelenskij-podpis ... oRbZ9NohH0



2)Зе-диктатура. Дубинки и слезоточивый газ: под ОП полиция избила протестующих предпринимателей (ВИДЕО)

https://akcenty.life/ze-dyktatura-dubyn ... KbYpJU6VIE



зы: все зеля правильно делает!(с)

малый бизнес поддерживает, иностранные инвестиции привлекает!

так держать!

вперед, на орбиту!



ззы: а шо там кстати с роттердамом плюс, кто знает? шото все как то дружно на эту тему заткнулись

почем уголь щас берем, а, борцуны с коррупцией? новости с космодрома:1)Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС2)Зе-диктатура. Дубинки и слезоточивый газ: под ОП полиция избила протестующих предпринимателей (ВИДЕО)зы: все зеля правильно делает!(с)малый бизнес поддерживает, иностранные инвестиции привлекает!так держать!вперед, на орбиту!ззы: а шо там кстати с роттердамом плюс, кто знает? шото все как то дружно на эту тему заткнулисьпочем уголь щас берем, а, борцуны с коррупцией?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.