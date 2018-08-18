Додано: Пон 04 лис, 2019 19:21

Деловые ожидания бизнеса ухудшились впервые за 4 месяца, – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, снизился в октябре на 4,2 пункта – до отметки 52,3

Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



По результатам опросов в октябре, наиболее высоким ИОДА остается у компаний, оказывающих услуги, даже после его снижения на 1,9 пункта – до 56,2. При этом наименьшее сокращение индекса произошло в сфере торговли – на 1,2 пункта, до 53,3.



Согласно отчету, самое больше снижение показателя наблюдается в сфере строительства – на 10,2 пункта – до 46, после рекордного прироста индекса (на 7,6 пункта) месяцем ранее. В частности, существенно снизились ожидания относительно объема новых заказов и строительных работ, а также роста численности работников в сфере. Кроме того, компании предполагают, что в ближайшие 12 месяцев поставщики повысят цены на товары, а подрядчики – на услуги.



Согласно статистике регулятора, еще одно существенное снижение ИОДА произошло в сфере промышленности – на 7,7 пункта, до 49,6 в связи со значительным ухудшением ожиданий относительно численности сотрудников и количества новых заказов. При этом компании рассчитывают на снижение цен на сырье и продукцию собственного производства.



В НБУ напомнили, что в отличие от традиционного квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), фиксирующего показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики.



Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле этого года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пункта, по итогам сентября – до 56,6 пункта.

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