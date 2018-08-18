максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:37
максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:40
па 1700 это 1к каких площадей?
От 70 метров?
1к 75 метров это "очень рациональная" покупка. Даже в локации ФК2.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:46
100% постоянно об этом думаю и переживаю. Потому и читаю этот форум - пытаюсь чему-то научиться, что-то подсмотреть, скопировать.
P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 04 лис, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:47
Я не говорил про 1К. Я 3К смотрел. Площадью метров 100, по-моему.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50
в квартирах не был, нежилое смотрел
но помнится рассказывал здесь историю как один нерезидент пытался вымутить там скидку на целый дом - малоэтажный, во дворе и вообще без видов - и сделать из него доходный дом
послали его
зы: без обид, но вы не умеете делать ход в правильное время, о котором было в подписи у википавл
и сливаетесь не в то время, мистер "дорогова-то"
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лис, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50
Скандальний прокурор Кулик добудував власний поверх в центрі Києва на крыше Дипломат хола.
Живите своим умом!
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