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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:37

  airmax78 написав:ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?


максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:40

  airmax78 написав:ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?

па 1700 это 1к каких площадей?
От 70 метров?
1к 75 метров это "очень рациональная" покупка. Даже в локации ФК2.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:46

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?


максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?

100% постоянно об этом думаю и переживаю. Потому и читаю этот форум - пытаюсь чему-то научиться, что-то подсмотреть, скопировать.
P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 04 лис, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:47

  UA написав:
  airmax78 написав:ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?

па 1700 это 1к каких площадей?
От 70 метров?
1к 75 метров это "очень рациональная" покупка. Даже в локации ФК2.

Я не говорил про 1К. Я 3К смотрел. Площадью метров 100, по-моему.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50

  airmax78 написав:Вы то сами были в квартирах в ФК2?


в квартирах не был, нежилое смотрел
но помнится рассказывал здесь историю как один нерезидент пытался вымутить там скидку на целый дом - малоэтажный, во дворе и вообще без видов - и сделать из него доходный дом
послали его

зы: без обид, но вы не умеете делать ход в правильное время, о котором было в подписи у википавл
и сливаетесь не в то время, мистер "дорогова-то" :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лис, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50

Скандальний прокурор Кулик добудував власний поверх в центрі Києва на крыше Дипломат хола.

Живите своим умом!
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