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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:37
airmax78 написав:
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:40
airmax78 написав:
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
па 1700 это 1к каких площадей?
От 70 метров?
1к 75 метров это "очень рациональная" покупка. Даже в локации ФК2.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:46
kingkongovets написав: airmax78 написав:
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?
100% постоянно об этом думаю и переживаю. Потому и читаю этот форум - пытаюсь чему-то научиться, что-то подсмотреть, скопировать.
P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 04 лис, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:47
UA написав: airmax78 написав:
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
па 1700 это 1к каких площадей?
От 70 метров?
1к 75 метров это "очень рациональная" покупка. Даже в локации ФК2.
Я не говорил про 1К. Я 3К смотрел. Площадью метров 100, по-моему.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50
airmax78 написав:
Вы то сами были в квартирах в ФК2?
в квартирах не был, нежилое смотрел
но помнится рассказывал здесь историю как один нерезидент пытался вымутить там скидку на целый дом - малоэтажный, во дворе и вообще без видов - и сделать из него доходный дом
послали его
зы: без обид, но вы не умеете делать ход в правильное время, о котором было в подписи у википавл
и сливаетесь не в то время, мистер "дорогова-то"
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 04 лис, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50
Скандальний прокурор Кулик добудував власний поверх в центрі Києва на крыше Дипломат хола.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:58
airmax78 написав:
P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.
Покупатели ФК2 Лохи?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:59
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вы то сами были в квартирах в ФК2?
в квартирах не был, нежилое смотрел
но помнится рассказывал здесь историю как один нерезидент пытался вымутить там скидку на целый дом - малоэтажный, во дворе и вообще без видов - и сделать из него доходный дом
послали его
зы: без обид, но вы не умеете делать ход в правильное время, о котором было в подписи у википавл
и сливаетесь не в то время, мистер "дорогова-то"
Купил на пике, слился на дне, снова купил на растущем рынке, слился опять невовремя. Но если таких лошков не будет - на ком же будут зарабатывать профессионалы?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:02
UA написав: airmax78 написав:
P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.
Покупатели ФК2 Лохи?
По 1200 (или сколько оно там стоило на старте) - конечно нет. Но уже даже па1700 у меня никакого желания покупать не возникло. Были гораздо лучшие предложения на мой лоховской взгляд. Покупать ФК2 по2400 ... ну, не знаю. Кто-то сделает +100% - вам будет приятно что помогли.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:04
airmax78 написав:
Купил на пике, слился на дне, снова купил на растущем рынке, слился опять невовремя. Но если таких лошков не будет - на ком же будут зарабатывать профессионалы?
профессионалов в какой сфере вы имели в виду?
инвестиции в котлованы - казино
а в казино можно выиграть, но нельзя отыграться, максим
я вот например в азартные игры не играю
а вам на мой взгляд вообще за игорный стол садиться не следует
не расценивайте это снова как "мордой в асфальт" - это на самом деле добрый совет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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