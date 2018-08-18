Додано: Пон 04 лис, 2019 19:46

kingkongovets написав: airmax78 написав: ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит? ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?



максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше? максим, а вас никогда не посещала мысль, шо недвига - это просто не ваше?

100% постоянно об этом думаю и переживаю. Потому и читаю этот форум - пытаюсь чему-то научиться, что-то подсмотреть, скопировать.P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.