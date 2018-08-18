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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2218221922202221>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:10

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:P.S. Вы то сами были в квартирах в ФК2? 2.75 реально давит. После 3 м - очень сильно ощущается. Окна - в ФК2 - тоже под большим вопросом. Думаю жильцы с ними еще помучаются. Ну и виды в "видовых" - это виды в просветы между домами. А хочешь реально видовую (если повезет) - покупай в высоких секциях. Но в них нет лифта в паркинг.

Покупатели ФК2 Лохи?

По 1200 (или сколько оно там стоило на старте) - конечно нет. Но уже даже па1700 у меня никакого желания покупать не возникло. Были гораздо лучшие предложения на мой лоховской взгляд. Покупать ФК2 по2400 ... ну, не знаю. Кто-то сделает +100% - вам будет приятно что помогли.

Те 6 квартир, что там продавали по 1200 , никто брать не хотел. Самые не видовые, вытянутые студии с 1-м окном.
Что за привычка считать чужие деньги?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:14

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Купил на пике, слился на дне, снова купил на растущем рынке, слился опять невовремя. Но если таких лошков не будет - на ком же будут зарабатывать профессионалы?


профессионалов в какой сфере вы имели в виду?
инвестиции в котлованы - казино
а в казино можно выиграть, но нельзя отыграться, максим
я вот например в азартные игры не играю
а вам на мой взгляд вообще за игорный стол садиться не следует
не расценивайте это снова как "мордой в асфальт" - это на самом деле добрый совет

Спасибо! Я учту. Только я ни в коем случае не считаю КРЖН аналогом казино. В казино можно выиграть. На КРЖН ты всегда в проигрыше (даже если думаешь, что в выигрыше). Незря Трибека планирует катапультироваться со своей ракеты при первых сигналах тревоги. Но я уверен, что он не успеет.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:18

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Покупатели ФК2 Лохи?

По 1200 (или сколько оно там стоило на старте) - конечно нет. Но уже даже па1700 у меня никакого желания покупать не возникло. Были гораздо лучшие предложения на мой лоховской взгляд. Покупать ФК2 по2400 ... ну, не знаю. Кто-то сделает +100% - вам будет приятно что помогли.

Те 6 квартир, что там продавали по 1200 , никто брать не хотел. Самые не видовые, вытянутые студии с 1-м окном.
Что за привычка считать чужие деньги?

Профессиональная диффамация (как говорит Трибека). Всю жизнь этим занимаюсь. Ничего не могу с собой поделать. Опять же, как писал Кусаки (или кто-там): "Ваша прибыль формируется в момент покупки". А если вы уже дали заработать 100% кому-то (кто, в свою очередь, дал заработать минимум %%60-100 Застройщику), то рассчитывать, что и вы сможете что-то на этом поднять слишком смело в условиях Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:24

  airmax78 написав:
  UA написав:Что за привычка считать чужие деньги?

Профессиональная диффамация (как говорит Трибека). Всю жизнь этим занимаюсь. Ничего не могу с собой поделать. Опять же, как писал Кусаки (или кто-там): "Ваша прибыль формируется в момент покупки". А если вы уже дали заработать 100% кому-то (кто, в свою очередь, дал заработать минимум %%60-100 Застройщику), то рассчитывать, что и вы сможете что-то на этом поднять слишком смело в условиях Украины.

Кусаки не читал. (Кусаки это творческий псевдоним Майка Тайсона?)
Это вы отношения со своим арендодателем расписали?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Что за привычка считать чужие деньги?

Профессиональная диффамация (как говорит Трибека). Всю жизнь этим занимаюсь. Ничего не могу с собой поделать. Опять же, как писал Кусаки (или кто-там): "Ваша прибыль формируется в момент покупки". А если вы уже дали заработать 100% кому-то (кто, в свою очередь, дал заработать минимум %%60-100 Застройщику), то рассчитывать, что и вы сможете что-то на этом поднять слишком смело в условиях Украины.

Кусаки не читал. (Кусаки это творческий псевдоним Майка Тайсона?)
Это вы отношения со своим арендодателем расписали?

Это я расписал отношения с продавцом Голосухи. У меня осталось моральное удовлетворение на всю жизнь, что я дал людям заработать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:34

  airmax78 написав:Профессиональная диффамация (как говорит Трибека). Всю жизнь этим занимаюсь. .


так вы оказывается журналист? :mrgreen:
ладно, я понял шо это опечатка, но в принципе трибека отчасти права - у меня есть профдеформация - так сложилось шо мне довелось руководить людьми с 18ти лет, с тех пор как получил капральские лычки в армии, при этом никогда в жизни не работал на дядю
вот и выработалась стойкая идиосинкразия к идиотам и понимание шо разговаривать с ними следует исключительно с позиции силы - все остальное они расценивают как слабость
кстати я не смог бы выселить семью или маму с ребенком "на мороз" за неуплату, или потому шо они завели котенка - поэтому предпочитаю иметь дело с предпринимателями)
ну то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:43

  Pupsik написав:На соседней ветке пишут, что в Кривом Роге можно купить квартиру за 6000 у.е. :shock:

Столичные лендлорды считают, что трудоспособное население Кривого Рога массово выедет в Киев и поддержит спрос. Им невдомек, что платежеспособность киевских арендаторов так или иначе зависит от наличия трудоспособного населения именно в Кривом Роге/Мариуполе/Каменском/Глухове/Жмеринке и прочих ипенях.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:46

  airmax78 написав:Это я расписал отношения с продавцом Голосухи. У меня осталось моральное удовлетворение на всю жизнь, что я дал людям заработать.

Это всё лирика.
В сухом остатке вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=LFPAC7QMDdg
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:50

  airmax78 написав:
Это я расписал отношения с продавцом Голосухи. У меня осталось моральное удовлетворение на всю жизнь, что я дал людям заработать.

Что за проклёны в адрес продавца вашей прелести,он шёл по рынку,вы тоже,покупалась первая квартира для жизни,какого лешего было её сливать?

Отнимите с 13-го года цену аренды за двушку,сравните с сегодняшней стоимостью,что покупка Голосухи была неудачная?

Это просто вавки в голове вас заставили сотворить полтосик,все на этой ветке даже в такой ситуации жили бы и радовались,но только не Макс,он своей жадностью и желанием заработать все деньги мира постоянно попадает впросак,плюс ненависть к людям,мол все простые смертные,один Макс богоизбранный,ещё долго будет давить по карману.

Сколько можно себя долбать???

А зависть тому продавцу?
1000 раз прокляли его за то,что он продал вам по рынку прелесть?

Это же клиника в чистом виде!

А Ричмонд? Тем более склоняюсь,что вы лжёте на счёт Ричмонда,как вы успели выписать жену,если там не жили и не прописывались?

Это уже такие виртуальные выигрыши,придумали себе условную покупку и продажу?

Говорил,что не буду вас долбать,но вижу что надо,может на 6-м десятке начнёте хоть протсые азбучные истины понимать,5-й пока не в счёт.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:52

Старт ракеты немного задерживается ....

Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде — WSJ

МВФ пильно стежить за взаємовідносинами Зеленського і Коломойського

Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі ПриватБанку. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.

У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.

«Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації», — пише WSJ.

За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.

«Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і з того часу публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами», — пише видання.

У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.

«МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція», — резюмує видання.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... vfI_7v__1M
Живите своим умом!
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