Додано: Пон 04 лис, 2019 20:34

airmax78 написав: Профессиональная диффамация (как говорит Трибека). Всю жизнь этим занимаюсь. . Профессиональная(как говорит Трибека). Всю жизнь этим занимаюсь. .



так вы оказывается журналист?

ладно, я понял шо это опечатка, но в принципе трибека отчасти права - у меня есть профдеформация - так сложилось шо мне довелось руководить людьми с 18ти лет, с тех пор как получил капральские лычки в армии, при этом никогда в жизни не работал на дядю

вот и выработалась стойкая идиосинкразия к идиотам и понимание шо разговаривать с ними следует исключительно с позиции силы - все остальное они расценивают как слабость

кстати я не смог бы выселить семью или маму с ребенком "на мороз" за неуплату, или потому шо они завели котенка - поэтому предпочитаю иметь дело с предпринимателями)

