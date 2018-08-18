Додано: Пон 04 лис, 2019 20:50

airmax78 написав:

Это я расписал отношения с продавцом Голосухи. У меня осталось моральное удовлетворение на всю жизнь, что я дал людям заработать. Это я расписал отношения с продавцом Голосухи. У меня осталось моральное удовлетворение на всю жизнь, что я дал людям заработать.

Что за проклёны в адрес продавца вашей прелести,он шёл по рынку,вы тоже,покупалась первая квартира для жизни,какого лешего было её сливать?Отнимите с 13-го года цену аренды за двушку,сравните с сегодняшней стоимостью,что покупка Голосухи была неудачная?Это просто вавки в голове вас заставили сотворить полтосик,все на этой ветке даже в такой ситуации жили бы и радовались,но только не Макс,он своей жадностью и желанием заработать все деньги мира постоянно попадает впросак,плюс ненависть к людям,мол все простые смертные,один Макс богоизбранный,ещё долго будет давить по карману.Сколько можно себя долбать???А зависть тому продавцу?1000 раз прокляли его за то,что он продал вам по рынку прелесть?Это же клиника в чистом виде!А Ричмонд? Тем более склоняюсь,что вы лжёте на счёт Ричмонда,как вы успели выписать жену,если там не жили и не прописывались?Это уже такие виртуальные выигрыши,придумали себе условную покупку и продажу?Говорил,что не буду вас долбать,но вижу что надо,может на 6-м десятке начнёте хоть протсые азбучные истины понимать,5-й пока не в счёт.