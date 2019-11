Додано: Пон 04 лис, 2019 22:35

airmax78 написав: На этой ветке нет идиотов. Ну, может за очень редким исключением. Моральные ур** - есть, негодяи - есть, но откровенных идиотов - нет. Иначе бы вы не заходили бы сюда снова и снова. На этой ветке нет идиотов. Ну, может за очень редким исключением. Моральные ур** - есть, негодяи - есть, но откровенных идиотов - нет. Иначе бы вы не заходили бы сюда снова и снова.



правда шоль?

ну придумайте тогда сами характеристику персонажам, оравшим тут несколько лет про тотальне зубожиння/бы*** элиты/барыг/коррупцию/торговлюнакрови/зраду/роттердам/гладковских и в итоге с радостным ржанием выбравших зелю, "партию" сн и вручивших судьбу страны, себя и своих детей торжествующему колыме, а теперь начинающих понимать шо же они натворили но не в состоянии признать свою ошибку?

они ж ее точно так же повторят еще много раз, потомушо их эго и банальная тупость не позволят сделать выводы и извлечь уроки из содеянного

я вам много раз уже говорил - не разбираетесь вы в людях, занимайтесь своими цифрами и не садитесь играть с теми, кто превосходит вас морально-волевыми качествами

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.