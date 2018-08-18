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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:27

  airmax78 написав:[
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?

1.па 70 куе на двадцатом с видом на оушен с самолетиками была шар. К сожалению адекватную рассрочку не предоставляют, но и дифицита покупанов не наблюдается
2.ещё за 2.75 вас поддержу, а вот на паркинг ваще клал с прибором.лишь бы место было у дома для разгрузки, а вот его в фк 2 нет совсем.
Эир, не в обиду, но некоторые форумчане правы, у вас колпак съехал от мопов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:36

  hume написав:
  airmax78 написав:[
ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?

1.па 70 куе на двадцатом с видом на оушен с самолетиками была шар. К сожалению адекватную рассрочку не предоставляют, но и дифицита покупанов не наблюдается
2.ещё за 2.75 вас поддержу, а вот на паркинг ваще клал с прибором.лишь бы место было у дома для разгрузки, а вот его в фк 2 нет совсем.
Эир, не в обиду, но некоторые форумчане правы, у вас колпак съехал от мопов.

Да при чем тут МОПы? Говоря об ФК2 я про МОПы даже не вспомнил. А подземный паркинг из э маст. И потолки 3 метра - из э маст. И вид более-менее нормальный. А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:40

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
Это я расписал отношения с продавцом Голосухи. У меня осталось моральное удовлетворение на всю жизнь, что я дал людям заработать.

Что за проклёны в адрес продавца вашей прелести,он шёл по рынку,вы тоже,покупалась первая квартира для жизни,какого лешего было её сливать?

Отнимите с 13-го года цену аренды за двушку,сравните с сегодняшней стоимостью,что покупка Голосухи была неудачная?

Это просто вавки в голове вас заставили сотворить полтосик,все на этой ветке даже в такой ситуации жили бы и радовались,но только не Макс,он своей жадностью и желанием заработать все деньги мира постоянно попадает впросак,плюс ненависть к людям,мол все простые смертные,один Макс богоизбранный,ещё долго будет давить по карману.

Сколько можно себя долбать???

А зависть тому продавцу?
1000 раз прокляли его за то,что он продал вам по рынку прелесть?

Это же клиника в чистом виде!

А Ричмонд? Тем более склоняюсь,что вы лжёте на счёт Ричмонда,как вы успели выписать жену,если там не жили и не прописывались?

Это уже такие виртуальные выигрыши,придумали себе условную покупку и продажу?

Говорил,что не буду вас долбать,но вижу что надо,может на 6-м десятке начнёте хоть протсые азбучные истины понимать,5-й пока не в счёт.

Какие проклятия? Сомилитарк, вы как обычно все между строк читаете: и то что есть и то чего нет. Я говорю про урок. Я его извлек. Делюсь опытом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:43

  airmax78 написав: А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?


Это рынок детка(с)

А если цена станет 3000,то вы застрелитесь почему не взяли по 1200?

И ответ на следующий пост,я помню как вы мокали продавца Голосухи,мол колхозник в драных спортивках с полосами,а такого дипломированного спеца с МБА сделал как котика.

Это ненависть,гордыня и глупость,надо уже понимать этот мир и приспосабливаться,другого не будет :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:46

  kingkongovets написав:так вы оказывается журналист? :mrgreen:
ладно, я понял шо это опечатка, но в принципе трибека отчасти права - у меня есть профдеформация - так сложилось шо мне довелось руководить людьми с 18ти лет, с тех пор как получил капральские лычки в армии, при этом никогда в жизни не работал на дядю
вот и выработалась стойкая идиосинкразия к идиотам и понимание шо разговаривать с ними следует исключительно с позиции силы - все остальное они расценивают как слабость
кстати я не смог бы выселить семью или маму с ребенком "на мороз" за неуплату, или потому шо они завели котенка - поэтому предпочитаю иметь дело с предпринимателями)
ну то таке

Делает вам честь.
На этой ветке нет идиотов. Ну, может за очень редким исключением. Моральные ур** - есть, негодяи - есть, но откровенных идиотов - нет. Иначе бы вы не заходили бы сюда снова и снова.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:52

  somilitark написав:
  airmax78 написав: А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?


Это рынок детка(с)

А если цена станет 3000,то вы застрелитесь почему не взяли по 1200?

И ответ на следующий пост,я помню как вы мокали продавца Голосухи,мол колхозник в драных спортивках с полосами,а такого дипломированного спеца с МБА сделал как котика.

Это ненависть,гордыня и глупость,надо уже понимать этот мир и приспосабливаться,другого не будет :P

Я беззлобно. Описывал портерт игрока на КРЖН. Пусть ФК2 продается па3куе. Я не купил по1700, не куплю и по3куе. Тут я как Серж выступлю. Есть четкие критерии. Если квартира им не отвечает - она мне не нужна. Ведь и Нью Йорк можно было по1500 купить (а сейчас он тоже по овер 2куе за метр торгуется). Но та же беда + вообще нет паркинга. Никакого.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:20

  somilitark написав:
По ценам,смотрю цены откатились,больше предложений по тем объектам что мониторю,видимо реально стали понимать,что не будет никаких прорывов и ракет,максимум прорыв канализации в съёмном шлаке у эстетов)))


Это где откатилась цены, на вторичке в бердичОве что ли !?
По моим наблюдениям (по своей округе, Киев) неликвиды разобрали, ликвиды или сняли с продажи/продали или уверенно пририсовали к цене 2-5 куе по сравнению с весной.

И как-то не сходится направление движения цены с вангуемым на весну курсом 23, которое если случится то приведет к перерисывыванию ценников выше.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:35

  airmax78 написав:На этой ветке нет идиотов. Ну, может за очень редким исключением. Моральные ур** - есть, негодяи - есть, но откровенных идиотов - нет. Иначе бы вы не заходили бы сюда снова и снова.


правда шоль? :mrgreen:
ну придумайте тогда сами характеристику персонажам, оравшим тут несколько лет про тотальне зубожиння/бы*** элиты/барыг/коррупцию/торговлюнакрови/зраду/роттердам/гладковских и в итоге с радостным ржанием выбравших зелю, "партию" сн и вручивших судьбу страны, себя и своих детей торжествующему колыме, а теперь начинающих понимать шо же они натворили но не в состоянии признать свою ошибку?
они ж ее точно так же повторят еще много раз, потомушо их эго и банальная тупость не позволят сделать выводы и извлечь уроки из содеянного
я вам много раз уже говорил - не разбираетесь вы в людях, занимайтесь своими цифрами и не садитесь играть с теми, кто превосходит вас морально-волевыми качествами
ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:59

  Pupsik написав:На соседней ветке пишут, что в Кривом Роге можно купить квартиру за 6000 у.е. :shock:

Это на какой? Акуртовской?
барабашов
 
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  kingkongovets написав:ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект :mrgreen:

Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.
airmax78
 
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