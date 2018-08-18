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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:14

  airmax78 написав:Да при чем тут МОПы? Говоря об ФК2 я про МОПы даже не вспомнил. А подземный паркинг из э маст. И потолки 3 метра - из э маст. И вид более-менее нормальный. А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?

Вы сейчас живете в кошерной сталинке, при этом когда подъезжаете домой ваш мозг не вскипает от переизбытка мыслей : "где же приткнуть корыто?", "О, вот нормальное место, и до парадного идти менее 10 минут", или "вон есть нормальное место, но придётся через светофор перейти". В такой застройке да, пожалуй он нужен, если не стоит в 2 раза больше, чем ваше корыто из упаковки.

Кстати о высоте. Если вы берете от 80 до 200 квадратов то да, высота играет роль. Если вы берете однуху, то высота абсолютно не решает ничего. Даже немного в минус потому, что ваша квартира в некоторых местах выше, чем шире.
Крутой диван и стол становятся только вертикально.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект :mrgreen:

Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.


если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза
тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра
но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером :mrgreen:
по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:56

  Serg-ik написав:Вчера вечером ждал человека в метро. Скучно стало, пошёл клацать на терминале для платежей. Набирал на угад 6-значные коды, как бы из квитанций ГИОЦ.


Вы это вообще серьезно??? :shock: От некуй делать идти в терминал и там щелкать что попало?? Я даже боюсь представить что у вас в башке...Вам сколько лет?? Взрослый мужик от скуки идет к терминалу платежей и там наугад от некуй делать жмет кнопки...................
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:59

  airmax78 написав:На этой ветке нет идиотов. Ну, может за очень редким исключением. Моральные ур** - есть, негодяи - есть, но откровенных идиотов - нет. Иначе бы вы не заходили бы сюда снова и снова.

это да... akurt- он на другой ветке. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:11

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.


если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза
тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра
но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером :mrgreen:
по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку

Первому не завидую. Уважаю - да. Но не завидую. Человек думает, принимает риски. Этому нельзя завидовать. Завидовать можно, например, Прохожему - зашел, снял сливки, пошел дальше. Но и ему я не завидую. Я вообще человек по натуре доброжелательный. Вы в личку вообще не смотрите?
airmax78
 
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  #<1 ... 2219222022212222
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