Додано: Пон 04 лис, 2019 23:14

airmax78 написав: Да при чем тут МОПы? Говоря об ФК2 я про МОПы даже не вспомнил. А подземный паркинг из э маст. И потолки 3 метра - из э маст. И вид более-менее нормальный. А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400? Да при чем тут МОПы? Говоря об ФК2 я про МОПы даже не вспомнил. А подземный паркинг из э маст. И потолки 3 метра - из э маст. И вид более-менее нормальный. А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?

Вы сейчас живете в кошерной сталинке, при этом когда подъезжаете домой ваш мозг не вскипает от переизбытка мыслей : "где же приткнуть корыто?", "О, вот нормальное место, и до парадного идти менее 10 минут", или "вон есть нормальное место, но придётся через светофор перейти". В такой застройке да, пожалуй он нужен, если не стоит в 2 раза больше, чем ваше корыто из упаковки.Кстати о высоте. Если вы берете от 80 до 200 квадратов то да, высота играет роль. Если вы берете однуху, то высота абсолютно не решает ничего. Даже немного в минус потому, что ваша квартира в некоторых местах выше, чем шире.Крутой диван и стол становятся только вертикально.