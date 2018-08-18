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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:14
airmax78 написав:
Да при чем тут МОПы? Говоря об ФК2 я про МОПы даже не вспомнил. А подземный паркинг из э маст. И потолки 3 метра - из э маст. И вид более-менее нормальный. А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?
Вы сейчас живете в кошерной сталинке, при этом когда подъезжаете домой ваш мозг не вскипает от переизбытка мыслей : "где же приткнуть корыто?", "О, вот нормальное место, и до парадного идти менее 10 минут", или "вон есть нормальное место, но придётся через светофор перейти". В такой застройке да, пожалуй он нужен, если не стоит в 2 раза больше, чем ваше корыто из упаковки.
Кстати о высоте. Если вы берете от 80 до 200 квадратов то да, высота играет роль. Если вы берете однуху, то высота абсолютно не решает ничего. Даже немного в минус потому, что ваша квартира в некоторых местах выше, чем шире.
Крутой диван и стол становятся только вертикально.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20
airmax78 написав: kingkongovets написав:
ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект
Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.
если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза
тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра
но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером
по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:56
Serg-ik написав:
Вчера вечером ждал человека в метро. Скучно стало, пошёл клацать на терминале для платежей. Набирал на угад 6-значные коды, как бы из квитанций ГИОЦ.
Вы это вообще серьезно???
От некуй делать идти в терминал и там щелкать что попало?? Я даже боюсь представить что у вас в башке...Вам сколько лет?? Взрослый мужик от скуки идет к терминалу платежей и там наугад от некуй делать жмет кнопки...................
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:11
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.
если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза
тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра
но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером
по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку
Первому не завидую. Уважаю - да. Но не завидую. Человек думает, принимает риски. Этому нельзя завидовать. Завидовать можно, например, Прохожему - зашел, снял сливки, пошел дальше. Но и ему я не завидую. Я вообще человек по натуре доброжелательный. Вы в личку вообще не смотрите?
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