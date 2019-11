Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20

airmax78 написав: kingkongovets написав: ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект

Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат. Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.



если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза

тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра

но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером

по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего разатут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юрано ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнеромпо рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.