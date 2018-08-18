Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да при чем тут МОПы? Говоря об ФК2 я про МОПы даже не вспомнил. А подземный паркинг из э маст. И потолки 3 метра - из э маст. И вид более-менее нормальный. А всего этого в ФК2 нет. Тогда за что 2400?
Вы сейчас живете в кошерной сталинке, при этом когда подъезжаете домой ваш мозг не вскипает от переизбытка мыслей : "где же приткнуть корыто?", "О, вот нормальное место, и до парадного идти менее 10 минут", или "вон есть нормальное место, но придётся через светофор перейти". В такой застройке да, пожалуй он нужен, если не стоит в 2 раза больше, чем ваше корыто из упаковки.
Кстати о высоте. Если вы берете от 80 до 200 квадратов то да, высота играет роль. Если вы берете однуху, то высота абсолютно не решает ничего. Даже немного в минус потому, что ваша квартира в некоторых местах выше, чем шире. Крутой диван и стол становятся только вертикально.
kingkongovets написав:ведь тот смешной дядька, у которого вы купили тот хлев в голосеево вас не обманывал - вы сами решили шо вы наипете его и купите нашарка недооцененный объект
Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.
если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Serg-ik написав:Вчера вечером ждал человека в метро. Скучно стало, пошёл клацать на терминале для платежей. Набирал на угад 6-значные коды, как бы из квитанций ГИОЦ.
Вы это вообще серьезно??? От некуй делать идти в терминал и там щелкать что попало?? Я даже боюсь представить что у вас в башке...Вам сколько лет?? Взрослый мужик от скуки идет к терминалу платежей и там наугад от некуй делать жмет кнопки...................
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав:Вот неправда. Я никого не пытался обмануть. Покупал "по рынку" как некоторые тут учат.
если бы это было действительно так, вы бы не гонялись за эфемерной будущей выгодой от подорожания вашей квартиры, и не рефлексировали от падения цены, а купили бы то, шо вам нравится в подходящей вам локации, сделали бы там ремонт и забыли бы про недвигу до следующего раза тут было много таких допысувачив - крикетус крикетус, тайлер, тот же юра но ваша жаба, рафинированный перфекционизм, завышенная самооценка, благодаря которой ваша корона не помещается в недостаточно модных мопах, зависть к успехам перекупа первого и желание получить все и сразу сыграли с вами злую шутку, как сладкий воздух свободы сыграл с профессором плейшнером по рынку надо покупать то шо нравится, а вы хотели и на стул и рыбку
Первому не завидую. Уважаю - да. Но не завидую. Человек думает, принимает риски. Этому нельзя завидовать. Завидовать можно, например, Прохожему - зашел, снял сливки, пошел дальше. Но и ему я не завидую. Я вообще человек по натуре доброжелательный. Вы в личку вообще не смотрите?
airmax78 написав:ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
Расслабься. 1700*27=45900 2400*24,8=59520 45900+9000 (проценты от депо за полтора года)=54900 Итого разница в деньгах между этой квартирой и депозитом сейчас была бы всего 5к грн на квадрате.
Или я чего-то не понимаю, или вы чего-то не так считаете. Недвига актив который котируется в гривнах, две девальвации эффектом от которых стал сокрушительный обвал валютной цены квартиры это доказали. Раз это гривневый актив, то и сравнивать его нужно с гривнедепозитами и ОВГЗ. И прибыль от объекта считать не в долларах, а в гривнах. Поэтому сравнивать надо не 1700 и 2400, а гривневый эквивалент сумм на моментах.
По информации АН «Благовест», в октябре наиболее бюджетный сегмент недвижимости Киева (до 50 тыс. долл.) составил 28% от общего количества операций. Пятая часть таких сделок – это покупка жилья в новостройках. Чаще всего бюджетное жилье в Киеве покупают в Дарницком, Соломенском и Днепровском районах.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:ПЦ... Т.е. па1700 "видовые" прошлой весной это было даром? Но КАК можно платить 2400 за метр квартиры с потолками 2.75 и без лифта в паркинг? (он там далеко не во всех домах комплекса). Что происходит?
Расслабься. 1700*27=45900 2400*24,8=59520 45900+9000 (проценты от депо за полтора года)=54900 Итого разница в деньгах между этой квартирой и депозитом сейчас была бы всего 5к грн на квадрате.
Или я чего-то не понимаю, или вы чего-то не так считаете. Недвига актив который котируется в гривнах, две девальвации эффектом от которых стал сокрушительный обвал валютной цены квартиры это доказали. Раз это гривневый актив, то и сравнивать его нужно с гривнедепозитами и ОВГЗ. И прибыль от объекта считать не в долларах, а в гривнах. Поэтому сравнивать надо не 1700 и 2400, а гривневый эквивалент сумм на моментах.
Статья ни о чем. "Новая интрига"... "Ходят слухи" - это ни о чем, статья на уровне "а вот мне Марфа Ильинична намедни у подъезда на лавочке сказала"))) Свитло-парк - там все ясно, попользовались именем КГС и выставили благодаря этому прайсы пожирнее, иначе кто бы к ним вообще за такую цену м2 пошел. С Рыбальским ситуация аналогичная - чтобы загнать ло... гм, инвестора, использовали шильдик КГС - наводя на мысль "уж эти точно достроят во вменяемые сроки". "За первое полугодие не сдано ни одного объекта" - ну и что? Зато сдали во втором полугодии, но об этом журнашлюшка тактично умалчивает))) Вторая половина статьи идет вообще о проблемах строительной отрасли в целом, но так как тема о КГС, подразумевается, что все беды именно у него. Низкопошибная заказуха, одним словом