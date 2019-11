Додано: Вів 05 лис, 2019 09:44

По состоянию на сейчас по объявлениям на OLX однуха или часть дома с удобствами и отдельным входом в Ирпене цены на аренду стартуют с 4кгрн, всё что ниже - то либо комната либо койко место либо частный сектор с сортиром во дворе. Был флайман с цоколем в ипенях ирпеней. Было обсуждение ОКРЖН.По состоянию на сейчас по объявлениям на OLX однуха или часть дома с удобствами и отдельным входом в Ирпене цены на аренду стартуют с 4кгрн, всё что ниже - то либо комната либо койко место либо частный сектор с сортиром во дворе.

Трохи зараз не до того, щоб засиджуватися на форумі, але якщо згадали тут про мене, то відрапортую наступне.



По оренді, я рахую альтернативну ціну зйому 2500 грн. в холодний період і 2000 грн в теплий.



Ремонт і меблювання там на мінімумі: плитка на підлозі, сральнік, ванна, мойка, простенький кухнний куток: холодильник, МХП, ел.плита, а також: , бойлер, дешева пралка, шконка, недодиван, 2 саморобні столики; проводка тимчасова по стелі і стінам, сантхехнікою сам теж займався.



Нарешті "здобув" опломбування і заключення договір з обленерго (вони за рік загубили мою справу, прийшлось приносити оригінали ще раз і все відновлювати).



Можливо, якщо вкинути в ремонт 1..2 куе, можна вийти на 4000+ грн оренди.



Знайома казала, що коли шукала в Бучі, то оренда 1к була біля 6000 грн.



