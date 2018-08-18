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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:23
Модераторы, пожалуйста, верните из бана Трибеку. Каждый день идут подтверждения его теории "ракетынастарте". Хотя бы за это одно его надо "понять и пгастить"(с).
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:26
antey1969 написав:
Статья ни о чем.
"Новая интрига"... "Ходят слухи" - это ни о чем, статья на уровне "а вот мне Марфа Ильинична намедни у подъезда на лавочке сказала")))
Свитло-парк - там все ясно, попользовались именем КГС и выставили благодаря этому прайсы пожирнее, иначе кто бы к ним вообще за такую цену м2 пошел.
С Рыбальским ситуация аналогичная - чтобы загнать ло... гм, инвестора, использовали шильдик КГС - наводя на мысль "уж эти точно достроят во вменяемые сроки".
"За первое полугодие не сдано ни одного объекта" - ну и что? Зато сдали во втором полугодии, но об этом журнашлюшка тактично умалчивает)))
Вторая половина статьи идет вообще о проблемах строительной отрасли в целом, но так как тема о КГС, подразумевается, что все беды именно у него.
Низкопошибная заказуха, одним словом
Желаю КГС достроить все что он начал, но нет дыма без огня. Неспроста уплыла от него площадка на Багговутовской. И не она одна.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:30
airmax78
У мене є дровиняка в це вогнище.
З подачі камрада hume (за що йому дякую) пірнув в проблематику СонРів"єри. Ну дуже вже хотілось докупити місць саме в цьому відсіку ракети. І ось що вичитав в вайбер чаті інвесторів: ДАБК затялась через те, що в другому будинку 16-поверх мав бути технічним, а фактично в ньому на повну катушку роблять ремонти щасливі? інвестори.
Що думає шановна спільнота? Вирішать?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:33
airmax78 написав: antey1969 написав:
Статья ни о чем.
"Новая интрига"... "Ходят слухи" - это ни о чем, статья на уровне "а вот мне Марфа Ильинична намедни у подъезда на лавочке сказала")))
Свитло-парк - там все ясно, попользовались именем КГС и выставили благодаря этому прайсы пожирнее, иначе кто бы к ним вообще за такую цену м2 пошел.
С Рыбальским ситуация аналогичная - чтобы загнать ло... гм, инвестора, использовали шильдик КГС - наводя на мысль "уж эти точно достроят во вменяемые сроки".
"За первое полугодие не сдано ни одного объекта" - ну и что? Зато сдали во втором полугодии, но об этом журнашлюшка тактично умалчивает)))
Вторая половина статьи идет вообще о проблемах строительной отрасли в целом, но так как тема о КГС, подразумевается, что все беды именно у него.
Низкопошибная заказуха, одним словом
Желаю КГС достроить все что он начал, но нет дыма без огня. Неспроста уплыла от него площадка на Багговутовской. И не она одна.
Так никто и не спорит, что КГС теснят. Все их последние проекты стартовали в не самых лучших локациях. А проблемы с ДАБИ... половина киевских строек простояли по месяцу-два из-за их проверок в этом году
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:36
Santehnik написав:
Или я чего-то не понимаю, или вы чего-то не так считаете.
Недвига актив который котируется в гривнах, две девальвации эффектом от которых стал сокрушительный обвал валютной цены квартиры это доказали.
Раз это гривневый актив, то и сравнивать его нужно с гривнедепозитами и ОВГЗ.
И прибыль от объекта считать не в долларах, а в гривнах. Поэтому сравнивать надо не 1700 и 2400, а гривневый эквивалент сумм на моментах.
Недвижиомость это отдельный актив, даже не актив, а товар, стоимость которого живет своей жизнью и жестко не привязана ни к гривне, ни к доллару. Цена зависит от многих факторов. Накопления за последние годы, наличие ипотеки, текущих доходов, потребительских настроений.
Когда гривна падает, это значит, что в стране все плохо. По этим же причинам падают и цены на недвигу.
Santehnik написав:
Расслабься.
1700*27=45900
2400*24,8=59520
45900+9000 (проценты от депо за полтора года)=54900
Итого разница в деньгах между этой квартирой и депозитом сейчас была бы всего 5к грн на квадрате.
Тут вы вообще сравниваете не квартиру с депозитом, а казино с МММ. Квартира в новострое это финансовый инструмент, а не недвижимость. Нужно учитывать риски недостроя. Беря проценты гринедепо нужно учитывать и вероятность обвала.
Поэтому лучше так не сравнивать. Особенно задним числом. Это выглядит как "я поставил на красное, красное выиграло, кто пошел играть на игровом автомате дураки, нужно было ставить на красное, гарантированный выигрыш".
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Vlad442
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:44
Vlad442 написав:
Тут вы вообще сравниваете не квартиру с депозитом, а казино с МММ. Квартира в новострое это финансовый инструмент, а не недвижимость. Нужно учитывать риски недостроя. Беря проценты гринедепо нужно учитывать и вероятность обвала.
Поэтому лучше так не сравнивать. Особенно задним числом. Это выглядит как "я поставил на красное, красное выиграло, кто пошел играть на игровом автомате дураки, нужно было ставить на красное, гарантированный выигрыш".
Вот это 100% аналогия. Только к вероятности обвала надо бы добавить еще вероятность обнуления своего депозита до ФГВФЛ. А то, видишь ли, расслабились за 2 года.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 лис, 2019 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:44
v0f41k написав:Santehnik
Был флайман с цоколем в ипенях ирпеней. Было обсуждение ОКРЖН.
По состоянию на сейчас по объявлениям на OLX однуха или часть дома с удобствами и отдельным входом в Ирпене цены на аренду стартуют с 4кгрн, всё что ниже - то либо комната либо койко место либо частный сектор с сортиром во дворе.
Трохи зараз не до того, щоб засиджуватися на форумі, але якщо згадали тут про мене, то відрапортую наступне.
По оренді, я рахую альтернативну ціну зйому 2500 грн. в холодний період і 2000 грн в теплий.
Ремонт і меблювання там на мінімумі: плитка на підлозі, сральнік, ванна, мойка, простенький кухнний куток: холодильник, МХП, ел.плита, а також: , бойлер, дешева пралка, шконка, недодиван, 2 саморобні столики; проводка тимчасова по стелі і стінам, сантхехнікою сам теж займався.
Нарешті "здобув" опломбування і заключення договір з обленерго (вони за рік загубили мою справу, прийшлось приносити оригінали ще раз і все відновлювати).
Можливо, якщо вкинути в ремонт 1..2 куе, можна вийти на 4000+ грн оренди.
Знайома казала, що коли шукала в Бучі, то оренда 1к була біля 6000 грн.
Є факти, з продажами новобудов на оКРЖН (і не тільки КРЖН) явний ступор (ракета, мабуть прогріває двигуни, хз... думаю, що взагалі щось поламалось в аномальній економіці і ракета ще не скоро стартуватиме). Ось наприклад, ЖК Нова Буча, нова черга якої збудована, заселяється дуже повільно, продажі майже стоять, не дивлячись на рекламу та розсрочку на готове на 24 чи скільки там місяців.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:48
airmax78 написав:
Модераторы, пожалуйста, верните из бана Трибеку. Каждый день идут подтверждения его теории "ракетынастарте". Хотя бы за это одно его надо "понять и пгастить"(с).
А шо случилось, Уна і Трібека в бані, чьота
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:51
flyman написав: airmax78 написав:
Модераторы, пожалуйста, верните из бана Трибеку. Каждый день идут подтверждения его теории "ракетынастарте". Хотя бы за это одно его надо "понять и пгастить"(с).
А шо случилось, Уна і Трібека в бані, чьота
Уну - не знаю за что забанили. А Трибеку - как обычно - за оффтоп - отстаивал свою проукраинскую патриотическую позицию в этой ветке.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:53
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Тут вы вообще сравниваете не квартиру с депозитом, а казино с МММ. Квартира в новострое это финансовый инструмент, а не недвижимость. Нужно учитывать риски недостроя. Беря проценты гринедепо нужно учитывать и вероятность обвала.
Поэтому лучше так не сравнивать. Особенно задним числом. Это выглядит как "я поставил на красное, красное выиграло, кто пошел играть на игровом автомате дураки, нужно было ставить на красное, гарантированный выигрыш".
Вот это 100% аналогия. Только к вероятности обвала надо бы добавить еще вероятность обнуления своего депозита до ФГВФЛ. А то, видишь ли, расслабились за 2 года.
Ні, з РН більші ризики, нерухомість може обнулитися повністю (напр., ОРДЛО, УКО, Еліта-центр і т.п.), або генерити від"ємний кешфло.
В той же час із депозитами прольоти менші (напр в мене сумарно за 2015-2018 вліт був десь 20..25%, які "відбилися за 39" місяців, а якщо взяти ревал, то зараз пристойний плюс, особливо за останній рік, що разом із % за 2019 покриває деповтрати попередніх 4 років).
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 05 лис, 2019 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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