Додано: Вів 05 лис, 2019 09:36

Santehnik написав: Или я чего-то не понимаю, или вы чего-то не так считаете.

Недвига актив который котируется в гривнах, две девальвации эффектом от которых стал сокрушительный обвал валютной цены квартиры это доказали.

Раз это гривневый актив, то и сравнивать его нужно с гривнедепозитами и ОВГЗ.

И прибыль от объекта считать не в долларах, а в гривнах. Поэтому сравнивать надо не 1700 и 2400, а гривневый эквивалент сумм на моментах. Или я чего-то не понимаю, или вы чего-то не так считаете.Недвига актив который котируется в гривнах, две девальвации эффектом от которых стал сокрушительный обвал валютной цены квартиры это доказали.Раз это гривневый актив, то и сравнивать его нужно с гривнедепозитами и ОВГЗ.И прибыль от объекта считать не в долларах, а в гривнах. Поэтому сравнивать надо не 1700 и 2400, а гривневый эквивалент сумм на моментах.

Santehnik написав: Расслабься.

1700*27=45900

2400*24,8=59520

45900+9000 (проценты от депо за полтора года)=54900

Итого разница в деньгах между этой квартирой и депозитом сейчас была бы всего 5к грн на квадрате. Расслабься.1700*27=459002400*24,8=5952045900+9000 (проценты от депо за полтора года)=54900Итого разница в деньгах между этой квартирой и депозитом сейчас была бы всего 5к грн на квадрате.

Недвижиомость это отдельный актив, даже не актив, а товар, стоимость которого живет своей жизнью и жестко не привязана ни к гривне, ни к доллару. Цена зависит от многих факторов. Накопления за последние годы, наличие ипотеки, текущих доходов, потребительских настроений.Когда гривна падает, это значит, что в стране все плохо. По этим же причинам падают и цены на недвигу.Тут вы вообще сравниваете не квартиру с депозитом, а казино с МММ. Квартира в новострое это финансовый инструмент, а не недвижимость. Нужно учитывать риски недостроя. Беря проценты гринедепо нужно учитывать и вероятность обвала.Поэтому лучше так не сравнивать. Особенно задним числом. Это выглядит как "я поставил на красное, красное выиграло, кто пошел играть на игровом автомате дураки, нужно было ставить на красное, гарантированный выигрыш".