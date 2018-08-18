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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрий, прекрасний, теплий ранок всім!

Впевнений що у всіх все буде прекрасно так як і у Ейра.

А поки ми на шляху до цього, дивіться який класний варіант на оболонці
Зображення


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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:05

  gonchik74 написав:airmax78
У мене є дровиняка в це вогнище.
З подачі камрада hume (за що йому дякую) пірнув в проблематику СонРів"єри. Ну дуже вже хотілось докупити місць саме в цьому відсіку ракети. І ось що вичитав в вайбер чаті інвесторів: ДАБК затялась через те, що в другому будинку 16-поверх мав бути технічним, а фактично в ньому на повну катушку роблять ремонти щасливі? інвестори.
Що думає шановна спільнота? Вирішать?

То есть поэтому второй дом и принимают в экспл? А в первом как?

Очень лакомый кусок, чтоб его техническим делать, дураки пусть технические этажи делают. Четкие пацаны продадут как жилые, на крайняк как творческие мастеские, бабло победит зло.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:06

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Не встиг київський ринок нерухомості відійти від скандалу з Укрбудом, як на горизонті — нова інтрига.

https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/situaciya-s-kievgorstroem-problemy-ili-proiski-konkurentov/

Модераторы, пожалуйста, верните из бана Трибеку. Каждый день идут подтверждения его теории "ракетынастарте". Хотя бы за это одно его надо "понять и пгастить"(с).


укрбуд лег
киевгорстрой банкрот
аркада - тоже
и тд и тп.
риски новоствоев растут не пропорционально

кто поглатит спрос? - ВТОРИЧКА!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:07

  flyman написав:Є факти, з продажами новобудов на оКРЖН (і не тільки КРЖН) явний ступор (ракета, мабуть прогріває двигуни, хз... думаю, що взагалі щось поламалось в аномальній економіці і ракета ще не скоро стартуватиме). Ось наприклад, ЖК Нова Буча, нова черга якої збудована, заселяється дуже повільно, продажі майже стоять, не дивлячись на рекламу та розсрочку на готове на 24 чи скільки там місяців.

Нічого не поламалось.

Покупці закінчились...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:09

  Первый написав:Добрий, прекрасний, теплий ранок всім!

Впевнений що у всіх все буде прекрасно так як і у Ейра.

Всім процвітання!

У Эйра сейчас все примерно так:
http://videoroi.ru/video/odnazhdy-v-ros ... hizni.html
Средний успех.
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