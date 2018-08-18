Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:airmax78 У мене є дровиняка в це вогнище. З подачі камрада hume (за що йому дякую) пірнув в проблематику СонРів"єри. Ну дуже вже хотілось докупити місць саме в цьому відсіку ракети. І ось що вичитав в вайбер чаті інвесторів: ДАБК затялась через те, що в другому будинку 16-поверх мав бути технічним, а фактично в ньому на повну катушку роблять ремонти щасливі? інвестори. Що думає шановна спільнота? Вирішать?
То есть поэтому второй дом и принимают в экспл? А в первом как?
Очень лакомый кусок, чтоб его техническим делать, дураки пусть технические этажи делают. Четкие пацаны продадут как жилые, на крайняк как творческие мастеские, бабло победит зло.
flyman написав:Є факти, з продажами новобудов на оКРЖН (і не тільки КРЖН) явний ступор (ракета, мабуть прогріває двигуни, хз... думаю, що взагалі щось поламалось в аномальній економіці і ракета ще не скоро стартуватиме). Ось наприклад, ЖК Нова Буча, нова черга якої збудована, заселяється дуже повільно, продажі майже стоять, не дивлячись на рекламу та розсрочку на готове на 24 чи скільки там місяців.
Нічого не поламалось.
Покупці закінчились...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців