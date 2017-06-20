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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:59

  Вкладчик1234 написав:Не встиг київський ринок нерухомості відійти від скандалу з Укрбудом, як на горизонті — нова інтрига.

https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/situaciya-s-kievgorstroem-problemy-ili-proiski-konkurentov/

В прошлые разы, после таких статей, КГС хорошенько поднимал прайс.
Как бы намекая - Если у нас плохо, идите туда где хорошо и точно достроят.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:00

  Вкладчик1234 написав:Нет.
Если снизить ставку по ОВГЗ, и запустить ипотеку - все деньги ринутся в КРЖН. Ведь "больше некуда".
И тогда будет "рокета туземун" :D

вчера ели купил на вторичке овгз с 15.5% дохой
ждем декабря и смотрим за ценами
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:02

  kivin написав:в следующем году начнется продажа 7ми летних грн овгз.
объем заявок на семилетки уже составляет 200 млрд грн в эквиваленте
вот и думайте


20.06.2017
Пользуясь повышенным спросом на ценные бумаги с высокой доходностью, Аргентина выпустила облигации на $2,75 млрд со сроком погашения 100 лет. Несмотря на скепсис некоторых аналитиков и частые дефолты страны, спрос был высоким, так как высокая доходность на протяжении длительного срока — то, чего сейчас не хватает рынку.

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/20/10729505.shtml


21.08.19
Банки готовятся к дефолту Аргентины
(Блумберг) -- Спустя всего около двух лет с тех пор, как Аргентина произвела фурор на рынках, продав 100-летние облигации на $2,75 миллиарда, назревает возможность очередной реструктуризации долга страны после сокрушительного поражения президента Маурисио Макри на праймериз.

Инвестменеджеры и аналитики Citigroup Inc. и Bank of America Corp. предупреждают, что инвесторы, скорее всего, получат менее 40 центов на доллар по бондам Аргентины, если страна третий раз за два десятилетия откажется от своих обязательств.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/banki-gotovyatsya-k-defoltu-argentiny-1028463636
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:08

  Вкладчик1234 написав:
  kivin написав:серьезно? :mrgreen:

Нет.
Если снизить ставку по ОВГЗ, и запустить ипотеку - все деньги ринутся в КРЖН. Ведь "больше некуда".
И тогда будет "рокета туземун" :D

Возможно даже взятки будут давать переуступками на квартиры.
Как в Казахстане, предпочитали брать нефтяными скважинами, а не долларами.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А ведь неплохая идея! В Киеве есть такое?
https://rg.ru/2018/01/10/reg-cfo/kto-i- ... azhah.html
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:49

  dengon написав:А ведь неплохая идея! В Киеве есть такое?
https://rg.ru/2018/01/10/reg-cfo/kto-i- ... azhah.html

https://www.youtube.com/watch?v=3IH2URMtXM4
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:14

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Не встиг київський ринок нерухомості відійти від скандалу з Укрбудом, як на горизонті — нова інтрига.

https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/situaciya-s-kievgorstroem-problemy-ili-proiski-konkurentov/

Модераторы, пожалуйста, верните из бана Трибеку. Каждый день идут подтверждения его теории "ракетынастарте". Хотя бы за это одно его надо "понять и пгастить"(с).

А шо случилось, Уна і Трібека в бані, чьота

Уну забанили за инвестицию в Медовый, а Трибеке припомнили стояк Круш.
Завистники детектед!)))
antey1969
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