Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:в следующем году начнется продажа 7ми летних грн овгз. объем заявок на семилетки уже составляет 200 млрд грн в эквиваленте вот и думайте
20.06.2017
Пользуясь повышенным спросом на ценные бумаги с высокой доходностью, Аргентина выпустила облигации на $2,75 млрд со сроком погашения 100 лет. Несмотря на скепсис некоторых аналитиков и частые дефолты страны, спрос был высоким, так как высокая доходность на протяжении длительного срока — то, чего сейчас не хватает рынку.
(Блумберг) -- Спустя всего около двух лет с тех пор, как Аргентина произвела фурор на рынках, продав 100-летние облигации на $2,75 миллиарда, назревает возможность очередной реструктуризации долга страны после сокрушительного поражения президента Маурисио Макри на праймериз.
Инвестменеджеры и аналитики Citigroup Inc. и Bank of America Corp. предупреждают, что инвесторы, скорее всего, получат менее 40 центов на доллар по бондам Аргентины, если страна третий раз за два десятилетия откажется от своих обязательств.