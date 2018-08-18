Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Имеет смысл если квартиры действительно дорогие. В случае же с Киевом все с точностью до наоборот. Когда то понадобился гараж, сугубо для хлама. Начинал смотреть от центральных кооперативов на кудряшова, заканчивая возле жк яскравого. Цены на капитаььные гаражи в узаконенном кооперативе стартовали от 8-9куе до 15 в центре. Самый интересный вариант предлагали возле золоотвала, но вот хоть убей не помню. Дело было года 3 назад. При условии самых дешевых предложений прл 30 куе брать гараж за 10 и доделывать не самая лучшая идея.
Имеет смысл если квартиры действительно дорогие. В случае же с Киевом все с точностью до наоборот. Когда то понадобился гараж, сугубо для хлама. Начинал смотреть от центральных кооперативов на кудряшова, заканчивая возле жк яскравого. Цены на капитаььные гаражи в узаконенном кооперативе стартовали от 8-9куе до 15 в центре. Самый интересный вариант предлагали возле золоотвала, но вот хоть убей не помню. Дело было года 3 назад. При условии самых дешевых предложений прл 30 куе брать гараж за 10 и доделывать не самая лучшая идея.
в крыму такое называют "эллинги" - у меня в гурзуфе нечто похожее осталось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ну придумайте тогда сами характеристику персонажам, оравшим тут несколько лет про тотальне зубожиння/бы*** элиты/барыг/коррупцию/торговлюнакрови/зраду/роттердам/гладковских и в итоге с радостным ржанием выбравших зелю, "партию" сн и вручивших судьбу страны, себя и своих детей торжествующему колыме, а теперь начинающих понимать шо же они натворили но не в состоянии признать свою ошибку? они ж ее точно так же повторят еще много раз, потомушо их эго и банальная тупость не позволят сделать выводы и извлечь уроки из содеянного я вам много раз уже говорил - не разбираетесь вы в людях, занимайтесь своими цифрами и не садитесь играть с теми, кто превосходит вас морально-волевыми качествами
Занятный пост. Кинг как бы прав. Только кто эти люди, которые превосходят "слуг народа" по морально-волевым качествам? И что это за такие моральные и что за волевые качества? Подкупить? Раздавить? Стереть с лица земли? Сделать так, чтобы ничего не получилось? С помощью силы и бабла? Или слуги народа сами бегают и клянчат себе левак на карман, размахивая "нужными" законопроектами?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:Занятный пост. Кинг как бы прав. Только кто эти люди, которые превосходят "слуг народа" по морально-волевым качествам? И что это за такие моральные и что за волевые качества? Подкупить? Раздавить? Стереть с лица земли? Сделать так, чтобы ничего не получилось? С помощью силы и бабла? Или слуги народа сами бегают и клянчат себе левак на карман, размахивая "нужными" законопроектами?
просто проматывайте, не парьтесь - это не вам было адресовано операторов вашей учетки походу начали подбирать на вокзале уже, деградируете на глазах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.