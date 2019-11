Додано: Вів 05 лис, 2019 13:21

hume написав: dengon написав: А ведь неплохая идея! В Киеве есть такое?

https://rg.ru/2018/01/10/reg-cfo/kto-i- ... azhah.html А ведь неплохая идея! В Киеве есть такое?

Имеет смысл если квартиры действительно дорогие. В случае же с Киевом все с точностью до наоборот. Когда то понадобился гараж, сугубо для хлама. Начинал смотреть от центральных кооперативов на кудряшова, заканчивая возле жк яскравого. Цены на капитаььные гаражи в узаконенном кооперативе стартовали от 8-9куе до 15 в центре. Самый интересный вариант предлагали возле золоотвала, но вот хоть убей не помню. Дело было года 3 назад. При условии самых дешевых предложений прл 30 куе брать гараж за 10 и доделывать не самая лучшая идея.



в крыму такое называют "эллинги" - у меня в гурзуфе нечто похожее осталось

