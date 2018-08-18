Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Имеет смысл если квартиры действительно дорогие. В случае же с Киевом все с точностью до наоборот. Когда то понадобился гараж, сугубо для хлама. Начинал смотреть от центральных кооперативов на кудряшова, заканчивая возле жк яскравого. Цены на капитаььные гаражи в узаконенном кооперативе стартовали от 8-9куе до 15 в центре. Самый интересный вариант предлагали возле золоотвала, но вот хоть убей не помню. Дело было года 3 назад. При условии самых дешевых предложений прл 30 куе брать гараж за 10 и доделывать не самая лучшая идея.
Имеет смысл если квартиры действительно дорогие. В случае же с Киевом все с точностью до наоборот. Когда то понадобился гараж, сугубо для хлама. Начинал смотреть от центральных кооперативов на кудряшова, заканчивая возле жк яскравого. Цены на капитаььные гаражи в узаконенном кооперативе стартовали от 8-9куе до 15 в центре. Самый интересный вариант предлагали возле золоотвала, но вот хоть убей не помню. Дело было года 3 назад. При условии самых дешевых предложений прл 30 куе брать гараж за 10 и доделывать не самая лучшая идея.
в крыму такое называют "эллинги" - у меня в гурзуфе нечто похожее осталось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ну придумайте тогда сами характеристику персонажам, оравшим тут несколько лет про тотальне зубожиння/бы*** элиты/барыг/коррупцию/торговлюнакрови/зраду/роттердам/гладковских и в итоге с радостным ржанием выбравших зелю, "партию" сн и вручивших судьбу страны, себя и своих детей торжествующему колыме, а теперь начинающих понимать шо же они натворили но не в состоянии признать свою ошибку? они ж ее точно так же повторят еще много раз, потомушо их эго и банальная тупость не позволят сделать выводы и извлечь уроки из содеянного я вам много раз уже говорил - не разбираетесь вы в людях, занимайтесь своими цифрами и не садитесь играть с теми, кто превосходит вас морально-волевыми качествами
Занятный пост. Кинг как бы прав. Только кто эти люди, которые превосходят "слуг народа" по морально-волевым качествам? И что это за такие моральные и что за волевые качества? Подкупить? Раздавить? Стереть с лица земли? Сделать так, чтобы ничего не получилось? С помощью силы и бабла? Или слуги народа сами бегают и клянчат себе левак на карман, размахивая "нужными" законопроектами?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:Занятный пост. Кинг как бы прав. Только кто эти люди, которые превосходят "слуг народа" по морально-волевым качествам? И что это за такие моральные и что за волевые качества? Подкупить? Раздавить? Стереть с лица земли? Сделать так, чтобы ничего не получилось? С помощью силы и бабла? Или слуги народа сами бегают и клянчат себе левак на карман, размахивая "нужными" законопроектами?
просто проматывайте, не парьтесь - это не вам было адресовано операторов вашей учетки походу начали подбирать на вокзале уже, деградируете на глазах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад. Кто-то увидит в ней сопли и страдания терпилы-понаеха. Но я хочу предупредить покупателей вторички независимо от даты её постройки: изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья.
Итак. Возвращаюсь домой после работы, проходит 10-15 минут и вдруг слышу звон капели, не за окном. В квартире. В комнате через швы между панелями перекрытия течёт вода. Проходит 5 минут -течёт во второй комнате, еще 5 минут-течёт коридоре. Сразу звоню в диспетчерскую Шевченковского района , говорю, что аварийная ситуация и есть короткое замыкание проводки ( а оно действительно было-не выключалась одна из люстр).Объясняю, что течет горячая вода и надо прислать аварийку Киевтеплоэнерго для перекрытия подачи отопления . Обещают передать заявку. Дальше можно писать много подробностей. В сухом остатке: несмотря на мои 5 звонков на диспетчерскую в Шевченковский район, звонки соседа этажом ниже, котором у тоже потекло, аварийная служба Шевченковского района приехала через 3,5 часа ровно. Заявку они получили за 10 минут до своего приезда-были на другом аварийном вызове. ДИСПЕТЧЕРА НЕ ПЕРЕДАЛИ ЗАЯВКУ НА КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО!!! Киевтеплоэнерго приехало только потому, что через третьи руки (телефоны) дозвонились до аварийной бригады и узнали, что спустя 2,5 часа после первого звонка на диспетчерскую, к ним заявка не поступала!!! Приехали по личной просьбе. Проблема была в свище, который образовался в трубе подачи воды для отопления. Вода для отопления была настолько не горячей , а свищ –маленьким, что можно было держать руками, чтоб не вытекало. Держали. Хомута не нашлось ни у кого, забили деревянный чопик из палочки для суши. Еще некоторые подробности. Выход на чердак закрыт на ключ. Ключ-у работников ЖЭКа, работники ЖЭКа-…??? Правильно, в 18-00 уходят домой. Аварийка приезжает и спрашивает-у кого ключ? Нет ключа. Так было в прошлый раз. В этот раз ключ, к счастью , был на руках, потому что 3 дня назад, в субботу, приходили мастера интернет –компании, хотели попасть на чердак, чтоб кого-то подключить и, не найдя ключа от чердака ( ЖЭК же не работает!!!), срезали замок. Сосед поставил свой, на время. Оказалось-на счастье. Чтобы отключить отопление , нужны ключи от бойлерной, которая стоит в 20 метрах от ЖЭКа. А ключ от бойлерной -где??? Правильно, у Киевтеплоэнерго, то есть где-то на Мельникова. Потому они едут сначала туда за ключом, потом еще куда –то за ключом от чердака ( наверное в КП «Керуюча компания….»), а уж потом на место аварии. Оперативно, да??? А в это время с потолка течёт вода и убивает потолок, стены, полы и веру в порядочность людей… Как думаете, что будет после того, как поставлен хомут? Ничего. Потому что прежний хомут, который поставили 2 года назад-в феврале 2018, по –прежнему на месте. Никакого замена труб не было. И, я думаю, не будет. Потому что, как сказал сантехник –аварийщик « такое решение принимает начальник». А у него ничего не течёт и не подгорает, равно как и у инженера и мастеров ЖЭКа. К тому же "большой" вопрос-кому принадлежит та самая труба, которая в доме? Не тепловикам-это точно. после пары вопросов можно понять, что жильцам дома, то есть всем и никому. Выводов –масса, в том числе о том, что система коммунальной бесхозяйственности предусматривает только устранение аварий , никакой профилактики. Диспетчерская не вызвала Киевтеплоэнерго наверное потому, что за вызов надо платить бабло. Потому пусть лучше приедет аварийка из района, может сама устранит, а уж потом посмотрим. Или потому, что просто 3,14дарасы? Шевченковский район столицы, который так гордился Пилипишин-трубил в 2007 г. про « 3% бюджета страны собирает мой район» имеет 1 аварийную бригаду и тупо не имеет 1 легкового авто , чтоб приехать и перекрыть подачу воды, отопление. Это круче , чем позор. Это почти дно. P.S. Утром открыл кран ( около 7-00) и не обнаружил холодной воды. Выглянул в окно-разрыв на том месте, где в июле трое суток устраняли аварию. Ту самую, после которой исчез напор воды в доме. От ямы до ЖЭКа-40 метров. Водичка течёт у порога ЖЭКа. Звоню в 8-50 в диспетчерскую, спрашиваю, знают ли о прорыве? Неа. Потому что в 9-10 на работе в ЖЭКе так никто и не появился. А еще по ходу «пьесы» выяснил, что напора холодной воды, судя по всему, нет потому, что после устранения аварии в июле, отключили насосы подкачки, которые стоят в той же бойлерной…Неужели ЖЭК и КП, которых жители дома долбят три месяца, не знают об этом? С...…
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s