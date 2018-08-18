Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У КМБ відкидають можливість різного роду тиску і рейдерських атак. «Складно тиснути на компанію, яка веде прозоро свою діяльність і підзвітна наглядовій раді, яка уповноважена громадою міста. Саме громаді Києва належить 80% акцій Київміськбуду, — заявили в прес-службі. Вони спростовують і фінансові проблеми.
При ценниках в 20-50 тыс грн и себестоимости по финотчётности около 8300 грн( без НДС), прибыль из года в год показывается мизерная.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Застройщик обманул жильцов: 1. Обещал индивидуальную котельную - нет, закрытую территорию - ее нет. 2. Изначально там, где сейчас строят свечки, должны были быть низкоэтажные здания, чтобы все дома первых очередей могли видеть лес, а не окна соседей - опять же обман. 3. Давления в трубах на 10-12 этажах не хватает, чтобы в час-пик наполнить туалетные бачки. 4. Лифты регулярно ломаются. 5. ЖЭК убил инфраструктуру. 6. Парк не относится к ЖК - это легко проверить. Очередной обман застройщика. 7. В парк может зайти любой и Охрана ничего не может с этим сделать. Более того застройщик перестал платить за патруль Охраны в парке, хотя раньше такой патруль был и его оплачивал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Так о чём пост о прорыве? ... Можете немного пояснить,я не уловил сути
Для тех, кто не уловил: изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья Наличие ОСББ, наличие нормального водоснабжения, теплоснабжения и т.п. Вот прикиньте: покупате вторичку, чтоб не арендовать, приходите домой, открываете кран, а оттуда-пшиииииик...и так каждый день. и трубы +38 градусов в зимние морозы...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Так о чём пост о прорыве? ... Можете немного пояснить,я не уловил сути
Для тех, кто не уловил: изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья Наличие ОСББ, наличие нормального водоснабжения, теплоснабжения и т.п. Вот прикиньте: покупате вторичку, чтоб не арендовать, приходите домой, открываете кран, а оттуда-пшиииииик...и так каждый день. и трубы +38 градусов в зимние морозы...
Так выходит что только пару домов на Печерске могут удовлетворить вашим высоким требованиям,что предлагаете?
Застрелиться?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.