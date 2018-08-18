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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2225222622272228>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:33

  airmax78 написав:
  KIM написав:Занесла нелегкая к оранжу. Это ппц, только полные неадекваты могут это покупать.

Пользуетесь ситуацией, что главный идеолог проекта в бане и не может вам ответить?

Вы хотели сказать главный идеолог проекта "деньги не пахнут"?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:35

  Вкладчик1234 написав:Не встиг київський ринок нерухомості відійти від скандалу з Укрбудом, як на горизонті — нова інтрига.

https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/situaciya-s-kievgorstroem-problemy-ili-proiski-konkurentov/

.[/quote]

Улыбнуло
У КМБ відкидають можливість різного роду тиску і рейдерських атак. «Складно тиснути на компанію, яка веде прозоро свою діяльність і підзвітна наглядовій раді, яка уповноважена громадою міста. Саме громаді Києва належить 80% акцій Київміськбуду, — заявили в прес-службі. Вони спростовують і фінансові проблеми.

При ценниках в 20-50 тыс грн и себестоимости по финотчётности около 8300 грн( без НДС), прибыль из года в год показывается мизерная.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:39

  KIM написав:Что Вы хотели сказать главный идеолог проекта "деньги не пахнут"?


Доктор Ким не надо,вчера уже петросяна потрепали солидно,ему пока хватит :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:42

Serg-ik

Так о чём пост о прорыве?

О том что лучше жить под мостом и не париться?

Или о том как работает наше ЖКХ?

Или о отбеливании Вас,мол не могу купить приличный новострой так лучше всю жизнь снимать это же овно за невменяемые деньги?

Можете немного пояснить,я не уловил сути 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Граждане, покупайте облига... советскую вторичку!

Новострои тоже грешат
Вчера давали ссылку на обзор "Паркове місто"
https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be
вот комментарии к видео

Застройщик обманул жильцов:
1. Обещал индивидуальную котельную - нет, закрытую территорию - ее нет.
2. Изначально там, где сейчас строят свечки, должны были быть низкоэтажные здания, чтобы все дома первых очередей могли видеть лес, а не окна соседей - опять же обман.
3. Давления в трубах на 10-12 этажах не хватает, чтобы в час-пик наполнить туалетные бачки.
4. Лифты регулярно ломаются.
5. ЖЭК убил инфраструктуру.
6. Парк не относится к ЖК - это легко проверить. Очередной обман застройщика.
7. В парк может зайти любой и Охрана ничего не может с этим сделать. Более того застройщик перестал платить за патруль Охраны в парке, хотя раньше такой патруль был и его оплачивал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:45

  KIM написав:Занесла нелегкая к оранжу. Это ппц, только полные неадекваты могут это покупать.

Накануне поездки не знали о нем? Зачем поехали?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:53

  somilitark написав:Serg-ik

Так о чём пост о прорыве?
...
Можете немного пояснить,я не уловил сути 8)

Для тех, кто не уловил:
изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья
Наличие ОСББ, наличие нормального водоснабжения, теплоснабжения и т.п.
Вот прикиньте: покупате вторичку, чтоб не арендовать, приходите домой, открываете кран, а оттуда-пшиииииик...и так каждый день. и трубы +38 градусов в зимние морозы...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:54

  Serg-ik написав:Новострои тоже грешат
Вчера давали ссылку на обзор "Паркове місто"
https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be
вот комментарии к видео

ооо, и по э/энергии там миллион+ долгов - https://kep.com.ua/news/691
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:57

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:Serg-ik

Так о чём пост о прорыве?
...
Можете немного пояснить,я не уловил сути 8)

Для тех, кто не уловил:
изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья
Наличие ОСББ, наличие нормального водоснабжения, теплоснабжения и т.п.
Вот прикиньте: покупате вторичку, чтоб не арендовать, приходите домой, открываете кран, а оттуда-пшиииииик...и так каждый день. и трубы +38 градусов в зимние морозы...

Так выходит что только пару домов на Печерске могут удовлетворить вашим высоким требованиям,что предлагаете?

Застрелиться?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:58

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:Serg-ik
Так о чём пост о прорыве?
...
Можете немного пояснить,я не уловил сути 8)

Для тех, кто не уловил:
изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья

поарендовав там ?
Клаус
 
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