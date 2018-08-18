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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:59

  airmax78 написав:
  KIM написав:Занесла нелегкая к оранжу. Это ппц, только полные неадекваты могут это покупать.

Пользуетесь ситуацией, что главный идеолог проекта в бане и не может вам ответить?

Знаю историю с новостроя на Бальзака, где лет 10 назад насыпало много снега и только он начал таять как все залило. Что-то там не так сделали, не туда подняли или опустили.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:00

  somilitark написав:Serg-ik

Так о чём пост о прорыве?

О том что лучше жить под мостом и не париться?

Или о том как работает наше ЖКХ?

Или о отбеливании Вас,мол не могу купить приличный новострой так лучше всю жизнь снимать это же овно за невменяемые деньги?

Можете немного пояснить,я не уловил сути 8)

Скандалы интриги расследования. Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:00

  Kostia написав:
  KIM написав:Занесла нелегкая к оранжу. Это ппц, только полные неадекваты могут это покупать.

Накануне поездки не знали о нем? Зачем поехали?

Да ну! Обычная история.
Ехал по проспекту Науки, на перекрестке отказали тормоза. Чтобы не влупить разворачивающийся самосвал, крутнул рулем и покатился вниз. Сначала, ужаснувшись дебрям, заперся в салоне машины. Но эвакуатор пришлось ждать долго(тот банально заблудился, не представляя, что кто-то мог поехать в подобную глушь), расхрабрился и прошелся дабы размять уставшие от позы эмбриона ноги.
Результат: встреча с Оранжем, заикание, спешно закрылся в машине, истово молился на иконку из бардачка, яростно гудел в клаксон, пытаясь отогнать злых духов этого места. Поверил, что это не злой дух, а водитель эвакуатора только после десятка настойчивых уверений диспетчера.
Приехал домой, отпоили чаем с валерьянкой. Первым делом к компу и первая же фраза "Занесла нелегкая к оранжу..." :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Kostia написав:
  KIM написав:Занесла нелегкая к оранжу. Это ппц, только полные неадекваты могут это покупать.

Накануне поездки не знали о нем? Зачем поехали?

Да ну! Обычная история.
Ехал по проспекту Науки, на перекрестке отказали тормоза. Чтобы не влупить разворачивающийся самосвал, крутнул рулем и покатился вниз. Сначала, ужаснувшись дебрям, заперся в салоне машины. Но эвакуатор пришлось ждать долго(тот банально заблудился, не представляя, что кто-то мог поехать в подобную глушь), расхрабрился и прошелся дабы размять уставшие от позы эмбриона ноги.
Результат: встреча с Оранжем, заикание, спешно закрылся в машине, истово молился на иконку из бардачка, яростно гудел в клаксон, пытаясь отогнать злых духов этого места. Поверил, что это не злой дух, а водитель эвакуатора только после десятка настойчивых уверений диспетчера.
Приехал домой, отпоили чаем с валерьянкой. Первым делом к компу и первая же фраза "Занесла нелегкая к оранжу..." :D
Закусювати тре:-)

Дивні люди. Не над проспектом, біля парку. Тиш і благодать по ціні софіївської борщаговки але без форсування окружної та голосіївського проспекту:-)


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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04

  antey1969 написав:Да ну! Обычная история.

Хотите вырвать золотую ветвь из рук заслуженного петросяна этой ветки?

Шаг первый сделан,неплохо получилось))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04

Застройщик обманул жильцов:

2. Изначально там, где сейчас строят свечки, должны были быть низкоэтажные здания, чтобы все дома первых очередей могли видеть лес, а не окна соседей - опять же обман.
3.

Ооо, этот пункт у застройщиков самый любимый. Везд вид обещают.

Иногда когда передвигаюсь через южный смотрю на заречный (дома лепестками) и всегда думаю "а обещали ли что то инвесторам?", тк там постоянно что то стооят и каждый раз перед окнами предыдущего дома, в конце концов вырос уже дом стена.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:16

Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

залить на сайт видео как текло с потолка?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:23

Почти 200 тысяч семей безрезультатно вложились в постройку жилья

Зображення

В Государственной архитектурно-строительной инспекции выяснили, что почти 200 тысяч домохозяйств инвестировали в строительство жилых домов, но так и не получили жилплощадь.

По данным Министерства развития общин и территорий, 1 октября 2019 года в Украине считались проблемными 150 объектов жилищного строительства. В основном, такие объекты расположены в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Большинство «долгостроев» не прогрессируют из-за отсутствия прав на земельный участок, несоответствия целевого назначения участка, нарушений строительных норм и других требований.

В ГАСИ отмечают, что проблемы возникли из-за порядка, действовавшего до 2017 года. В то время принцип получения права на выполнение подготовительных и строительных работ был декларативным. Это значит, что заказчик направлял в орган госконтроля декларацию, но не обязан был подтверждать ее соответствующими документами. Перед тем, как внести данные в реестр, в госоргане проверяли только полноту заполнения декларации. В результате застройщики вносили в отчет заведомо недостоверные данные.

https://news.maanimo.com/events/pochti- ... ilya-27805
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 05 лис, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:24

  Serg-ik написав:
  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

залить на сайт видео как текло с потолка?

Уточніть, будь-ласка, мікрорайон Шевченківського р-ну, де сталася подія.
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