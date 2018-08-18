Знаю историю с новостроя на Бальзака, где лет 10 назад насыпало много снега и только он начал таять как все залило. Что-то там не так сделали, не туда подняли или опустили.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:59
Знаю историю с новостроя на Бальзака, где лет 10 назад насыпало много снега и только он начал таять как все залило. Что-то там не так сделали, не туда подняли или опустили.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:00
Скандалы интриги расследования. Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:00
Да ну! Обычная история.
Ехал по проспекту Науки, на перекрестке отказали тормоза. Чтобы не влупить разворачивающийся самосвал, крутнул рулем и покатился вниз. Сначала, ужаснувшись дебрям, заперся в салоне машины. Но эвакуатор пришлось ждать долго(тот банально заблудился, не представляя, что кто-то мог поехать в подобную глушь), расхрабрился и прошелся дабы размять уставшие от позы эмбриона ноги.
Результат: встреча с Оранжем, заикание, спешно закрылся в машине, истово молился на иконку из бардачка, яростно гудел в клаксон, пытаясь отогнать злых духов этого места. Поверил, что это не злой дух, а водитель эвакуатора только после десятка настойчивых уверений диспетчера.
Приехал домой, отпоили чаем с валерьянкой. Первым делом к компу и первая же фраза "Занесла нелегкая к оранжу..."
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Закусювати тре:-)
Дивні люди. Не над проспектом, біля парку. Тиш і благодать по ціні софіївської борщаговки але без форсування окружної та голосіївського проспекту:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04
Хотите вырвать золотую ветвь из рук заслуженного петросяна этой ветки?
Шаг первый сделан,неплохо получилось))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04
Ооо, этот пункт у застройщиков самый любимый. Везд вид обещают.
Иногда когда передвигаюсь через южный смотрю на заречный (дома лепестками) и всегда думаю "а обещали ли что то инвесторам?", тк там постоянно что то стооят и каждый раз перед окнами предыдущего дома, в конце концов вырос уже дом стена.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:16
Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
залить на сайт видео как текло с потолка?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:23
Почти 200 тысяч семей безрезультатно вложились в постройку жилья
В Государственной архитектурно-строительной инспекции выяснили, что почти 200 тысяч домохозяйств инвестировали в строительство жилых домов, но так и не получили жилплощадь.
По данным Министерства развития общин и территорий, 1 октября 2019 года в Украине считались проблемными 150 объектов жилищного строительства. В основном, такие объекты расположены в Киеве, Киевской и Одесской областях.
Большинство «долгостроев» не прогрессируют из-за отсутствия прав на земельный участок, несоответствия целевого назначения участка, нарушений строительных норм и других требований.
В ГАСИ отмечают, что проблемы возникли из-за порядка, действовавшего до 2017 года. В то время принцип получения права на выполнение подготовительных и строительных работ был декларативным. Это значит, что заказчик направлял в орган госконтроля декларацию, но не обязан был подтверждать ее соответствующими документами. Перед тем, как внести данные в реестр, в госоргане проверяли только полноту заполнения декларации. В результате застройщики вносили в отчет заведомо недостоверные данные.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 05 лис, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:24
Уточніть, будь-ласка, мікрорайон Шевченківського р-ну, де сталася подія.
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