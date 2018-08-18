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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:26

  Serg-ik написав:
  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

залить на сайт видео как текло с потолка?

Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:28

ihorkyiv Зачем?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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на перекрестке саксаганского и шота сейчас

https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-1733/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:40

:arrow:
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 05 лис, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:00

  Serg-ik написав:ihorkyiv Зачем?

Маю два хруща в оренді. Чи не у моїх краях так працюють диспетчери і аварійники ? У 2017 році в одній з квартир робив капремонт, на сантехнічні роботи наймав фахівця аварійної служби Шевченківського району. Він мені розповідав про різні події у його професійному житті. Досі мене Бог милував від подібних негараздів. Моє питання було просто голосом з натовпу. Цінуєте приватність - не відповідайте.
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  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ну придумайте тогда сами характеристику персонажам, оравшим тут несколько лет про тотальне зубожиння/бы*** элиты/барыг/коррупцию/торговлюнакрови/зраду/роттердам/гладковских и в итоге с радостным ржанием выбравших зелю, "партию" сн и вручивших судьбу страны, себя и своих детей торжествующему колыме, а теперь начинающих понимать шо же они натворили но не в состоянии признать свою ошибку?
они ж ее точно так же повторят еще много раз, потомушо их эго и банальная тупость не позволят сделать выводы и извлечь уроки из содеянного
я вам много раз уже говорил - не разбираетесь вы в людях, занимайтесь своими цифрами и не садитесь играть с теми, кто превосходит вас морально-волевыми качествами

Занятный пост. Кинг как бы прав. Только кто эти люди, которые превосходят "слуг народа" по морально-волевым качествам? И что это за такие моральные и что за волевые качества? Подкупить? Раздавить? Стереть с лица земли? Сделать так, чтобы ничего не получилось? С помощью силы и бабла? Или слуги народа сами бегают и клянчат себе левак на карман, размахивая "нужными" законопроектами?

Вєталя маладєц, шо не понятно?
Канєшно можна було за тє дєньгі шото придумать з громадьским транспортом, з тою самою міською електричкою, але на радость ККЦ, Микитасю і Ко, занялися ненужним пішоходним мостом і унилим копирсанням на мостах погіршили ще добирання по місту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:09

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад.

"Граждане, покупайте облига... советскую вторичку!"(с)

макс, а труби конешно тільки нові ідуть до новостроя нові і тільки нові, і провода і підстанції і насоси, все новісіньке як в Межигір"ї у ВФЯ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:13

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад.

"Граждане, покупайте облига... советскую вторичку!"(с)

макс, а труби конешно тільки нові ідуть до новостроя нові і тільки нові, і провода і підстанції і насоси, все новісіньке як в Межигір"ї у ВФЯ.

Вся наша инфраструктура - это одна большая беда. Но одно дело, когда течет, прорывает трубу на улице, и СОВСЕМ другое - когда непосредственно у тебя в доме над головой. Одно дело, когда ее ремонтируют/меняют на улице, и совсем другое - заменить стояк во всем доме (это задача не для слабонервных).
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Тут вы вообще сравниваете не квартиру с депозитом, а казино с МММ. Квартира в новострое это финансовый инструмент, а не недвижимость. Нужно учитывать риски недостроя. Беря проценты гринедепо нужно учитывать и вероятность обвала.

Согласен но частично. Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к. Есть опыт общения с фондой, да, долго муторно но бабки вернули.
Банков в стране достаточно что бы не держать в каждом более 250к.
По недострою аналога фонда нету, поэтому логично что этот финансовый инструмент должен принести больше доходности, чем депозит.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:21

Был сегодня в Борисполе, почти все перронные автобусы загнали в рекламу Киевгорстроя.
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Santehnik
 
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