Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:26
Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:28
ihorkyiv Зачем?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:39
на перекрестке саксаганского и шота сейчас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:40
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 05 лис, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:00
Маю два хруща в оренді. Чи не у моїх краях так працюють диспетчери і аварійники ? У 2017 році в одній з квартир робив капремонт, на сантехнічні роботи наймав фахівця аварійної служби Шевченківського району. Він мені розповідав про різні події у його професійному житті. Досі мене Бог милував від подібних негараздів. Моє питання було просто голосом з натовпу. Цінуєте приватність - не відповідайте.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:03
Вєталя маладєц, шо не понятно?
Канєшно можна було за тє дєньгі шото придумать з громадьским транспортом, з тою самою міською електричкою, але на радость ККЦ, Микитасю і Ко, занялися ненужним пішоходним мостом і унилим копирсанням на мостах погіршили ще добирання по місту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:09
макс, а труби конешно тільки нові ідуть до новостроя нові і тільки нові, і провода і підстанції і насоси, все новісіньке як в Межигір"ї у ВФЯ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:13
Вся наша инфраструктура - это одна большая беда. Но одно дело, когда течет, прорывает трубу на улице, и СОВСЕМ другое - когда непосредственно у тебя в доме над головой. Одно дело, когда ее ремонтируют/меняют на улице, и совсем другое - заменить стояк во всем доме (это задача не для слабонервных).
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен но частично. Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к. Есть опыт общения с фондой, да, долго муторно но бабки вернули.
Банков в стране достаточно что бы не держать в каждом более 250к.
По недострою аналога фонда нету, поэтому логично что этот финансовый инструмент должен принести больше доходности, чем депозит.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:21
Был сегодня в Борисполе, почти все перронные автобусы загнали в рекламу Киевгорстроя.
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
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