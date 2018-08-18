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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2227222822292230

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:23

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад.

"Граждане, покупайте облига... советскую вторичку!"(с)

макс, а труби конешно тільки нові ідуть до новостроя нові і тільки нові, і провода і підстанції і насоси, все новісіньке як в Межигір"ї у ВФЯ.

Ні - смисл в цьому є конкретний . Один раз купував стару квартиру - і ніби спочатку все нормально . А потім вилазить все по черзі - від труб і щілин в стінах до сусідів зверху ...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29

  airmax78 написав:Вся наша инфраструктура - это одна большая беда.

Капец,опять очень полезный и разумный пост,вам пора за трибуну и на броневичОк тоже,так что делать?

Говорили что не надо дотировать государством ЖКХ,теперь гос-во стало навариваться на пересичных,т.е. умножили тарифы на 10 за последние 5 лет,сильно помогло качеству услуг?

Я думал нуднее Сержика нет,оказывается ЕСТЬ :shock:

Я думал что "полезнее" постов о неправильных кондёрах и кошерных МОПов надо придумать,но вы мне открыли глаза,это вечер открытий,опять 15-20 постов в день с самым полезным,спасибо допысувачи от бога!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к

Вам персонально? Лимит же 200 тысяч.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:34

  Santehnik написав:Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)


Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?

Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?

Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом,а не советовал всем как жить и управлять государством? :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:45

  somilitark написав:
  Santehnik написав:Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)


Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?

Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?

Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом,а не советовал всем как жить и управлять государством? :shock:

гениальная мысль. зеленского в телевизор, порошенко на фабрику? на президентов где у нас учат??
Востаннє редагувалось plugatyrev в Вів 05 лис, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47

  kyk написав:
  Santehnik написав:Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к

Вам персонально? Лимит же 200 тысяч.

Ну вот, всю тему сдали ни за грош, а ведь можно было бы и дальше тихо посмеиваться)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:49

plugatyrev

Сколько вы за прошлую неделю купили квартир?

Что-то мы заскучали,давайте драйв,вы же почти каждую декаду берёте по квартирко,но даже в районах столицы путаетесь,лепота среди пишущих,Первый есть,но нет отстающих :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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