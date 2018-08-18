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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:23
flyman написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад.
"Граждане, покупайте облига... советскую вторичку!"(с)
макс, а труби конешно тільки нові ідуть до новостроя нові і тільки нові, і провода і підстанції і насоси, все новісіньке як в Межигір"ї у ВФЯ.
Ні - смисл в цьому є конкретний . Один раз купував стару квартиру - і ніби спочатку все нормально . А потім вилазить все по черзі - від труб і щілин в стінах до сусідів зверху ...
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29
airmax78 написав:
Вся наша инфраструктура - это одна большая беда.
Капец,опять очень полезный и разумный пост,вам пора за трибуну и на броневичОк тоже,так что делать?
Говорили что не надо дотировать государством ЖКХ,теперь гос-во стало навариваться на пересичных,т.е. умножили тарифы на 10 за последние 5 лет,сильно помогло качеству услуг?
Я думал нуднее Сержика нет,оказывается ЕСТЬ
Я думал что "полезнее" постов о неправильных кондёрах и кошерных МОПов надо придумать,но вы мне открыли глаза,это вечер открытий,опять 15-20 постов в день с самым полезным,спасибо допысувачи от бога!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29
Santehnik написав:
Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к
Вам персонально? Лимит же 200 тысяч.
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kyk
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:34
Santehnik написав:
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?
Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?
Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом,а не советовал всем как жить и управлять государством?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:45
somilitark написав: Santehnik написав:
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?
Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?
Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом
,а не советовал всем как жить и управлять государством?
гениальная мысль. зеленского в телевизор, порошенко на фабрику? на президентов где у нас учат??
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Вів 05 лис, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47
kyk написав: Santehnik написав:
Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к
Вам персонально? Лимит же 200 тысяч.
Ну вот, всю тему сдали ни за грош, а ведь можно было бы и дальше тихо посмеиваться)))
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:49
plugatyrev
Сколько вы за прошлую неделю купили квартир?
Что-то мы заскучали,давайте драйв,вы же почти каждую декаду берёте по квартирко,но даже в районах столицы путаетесь,лепота среди пишущих,Первый есть,но нет отстающих
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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