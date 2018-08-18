somilitark написав:

Santehnik написав: Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?) Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)

лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом

Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может,а не советовал всем как жить и управлять государством?