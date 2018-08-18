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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:23
flyman написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад.
"Граждане, покупайте облига... советскую вторичку!"(с)
макс, а труби конешно тільки нові ідуть до новостроя нові і тільки нові, і провода і підстанції і насоси, все новісіньке як в Межигір"ї у ВФЯ.
Ні - смисл в цьому є конкретний . Один раз купував стару квартиру - і ніби спочатку все нормально . А потім вилазить все по черзі - від труб і щілин в стінах до сусідів зверху ...
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29
airmax78 написав:
Вся наша инфраструктура - это одна большая беда.
Капец,опять очень полезный и разумный пост,вам пора за трибуну и на броневичОк тоже,так что делать?
Говорили что не надо дотировать государством ЖКХ,теперь гос-во стало навариваться на пересичных,т.е. умножили тарифы на 10 за последние 5 лет,сильно помогло качеству услуг?
Я думал нуднее Сержика нет,оказывается ЕСТЬ
Я думал что "полезнее" постов о неправильных кондёрах и кошерных МОПов надо придумать,но вы мне открыли глаза,это вечер открытий,опять 15-20 постов в день с самым полезным,спасибо допысувачи от бога!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29
Santehnik написав:
Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к
Вам персонально? Лимит же 200 тысяч.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:34
Santehnik написав:
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?
Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?
Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом,а не советовал всем как жить и управлять государством?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:45
somilitark написав: Santehnik написав:
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг?
Или потянуло как Макс разбираться во всём,но не возможность помочь даже самому себе?
Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом
,а не советовал всем как жить и управлять государством?
гениальная мысль. зеленского в телевизор, порошенко на фабрику? на президентов где у нас учат??
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Вів 05 лис, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47
kyk написав: Santehnik написав:
Все же депозит это не МММ, фонда гарантирует 250к
Вам персонально? Лимит же 200 тысяч.
Ну вот, всю тему сдали ни за грош, а ведь можно было бы и дальше тихо посмеиваться)))
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:49
plugatyrev
Сколько вы за прошлую неделю купили квартир?
Что-то мы заскучали,давайте драйв,вы же почти каждую декаду берёте по квартирко,но даже в районах столицы путаетесь,лепота среди пишущих,Первый есть,но нет отстающих
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:53
Santehnik написав:
Был сегодня в Борисполе, почти все перронные автобусы загнали в рекламу Киевгорстроя.
Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Как это какая? На ветке ходят упорные слухи, что КГС как застройщик уже все - на выход. А куда девать навес непроданных м2 прикажете?
Вот Кушнир и распорядился все рекламные силы бросить на брендирование вокзалов и аэропортов, КГС решил теперь посуточной арендой заняться, да-да!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:53
somilitark написав:plugatyrev
Сколько вы за прошлую неделю купили квартир?
Что-то мы заскучали,давайте драйв,вы же почти каждую декаду берёте по квартирко,но даже в районах столицы путаетесь,лепота среди пишущих,Первый есть,но нет отстающих
я в районах путаюсь каждую неделю?! вы меня с кем-то путаете это раз. начинать бухать до окончания рабочего дня некомильфо это два
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:56
plugatyrev написав:
я в районах путаюсь каждую неделю?! вы меня с кем-то путаете это раз. начинать бухать до окончания рабочего дня некомильфо это два
Рабочий день только у сторожей не заканчивается в 18.00.
Ну ладно,не путаетесь,так что давайте Миракс по 1000 опять виртуально купите,красавчик с не выговариваемым ником
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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