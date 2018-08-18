Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад.Кто-то увидит в ней сопли и страдания терпилы-понаеха. Но я хочу предупредить покупателей вторички независимо от даты её постройки:Итак.Возвращаюсь домой после работы, проходит 10-15 минут и вдруг слышу звон капели, не за окном. В квартире. В комнате через швы между панелями перекрытия течёт вода. Проходит 5 минут -течёт во второй комнате, еще 5 минут-течёт коридоре. Сразу звоню в диспетчерскую Шевченковского района , говорю, что аварийная ситуация и есть короткое замыкание проводки ( а оно действительно было-не выключалась одна из люстр).Объясняю, что течет горячая вода и надо прислать аварийку Киевтеплоэнерго для перекрытия подачи отопления . Обещают передать заявку. Дальше можно писать много подробностей. В сухом остатке: несмотря на мои 5 звонков на диспетчерскую в Шевченковский район, звонки соседа этажом ниже, котором у тоже потекло, аварийная служба Шевченковского района приехала через 3,5 часа ровно. Заявку они получили за 10 минут до своего приезда-были на другом аварийном вызове. ДИСПЕТЧЕРА НЕ ПЕРЕДАЛИ ЗАЯВКУ НА КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО!!! Киевтеплоэнерго приехало только потому, что через третьи руки (телефоны) дозвонились до аварийной бригады и узнали, что спустя 2,5 часа после первого звонка на диспетчерскую, к ним заявка не поступала!!! Приехали по личной просьбе.Проблема была в свище, который образовался в трубе подачи воды для отопления. Вода для отопления была настолько не горячей , а свищ –маленьким, что можно было держать руками, чтоб не вытекало. Держали. Хомута не нашлось ни у кого, забили деревянный чопик из палочки для суши.Еще некоторые подробности. Выход на чердак закрыт на ключ. Ключ-у работников ЖЭКа, работники ЖЭКа-…??? Правильно, в 18-00 уходят домой. Аварийка приезжает и спрашивает-у кого ключ? Нет ключа. Так было в прошлый раз. В этот раз ключ, к счастью , был на руках, потому что 3 дня назад, в субботу, приходили мастера интернет –компании, хотели попасть на чердак, чтоб кого-то подключить и, не найдя ключа от чердака ( ЖЭК же не работает!!!), срезали замок. Сосед поставил свой, на время. Оказалось-на счастье.Чтобы отключить отопление , нужны ключи от бойлерной, которая стоит в 20 метрах от ЖЭКа. А ключ от бойлерной -где??? Правильно, у Киевтеплоэнерго, то есть где-то на Мельникова. Потому они едут сначала туда за ключом, потом еще куда –то за ключом от чердака ( наверное в КП «Керуюча компания….»), а уж потом на место аварии. Оперативно, да??? А в это время с потолка течёт вода и убивает потолок, стены, полы и веру в порядочность людей…Как думаете, что будет после того, как поставлен хомут? Ничего. Потому что прежний хомут, который поставили 2 года назад-в феврале 2018, по –прежнему на месте. Никакого замена труб не было. И, я думаю, не будет. Потому что, как сказал сантехник –аварийщик « такое решение принимает начальник». А у него ничего не течёт и не подгорает, равно как и у инженера и мастеров ЖЭКа. К тому же "большой" вопрос-кому принадлежит та самая труба, которая в доме? Не тепловикам-это точно. после пары вопросов можно понять, что жильцам дома, то есть всем и никому.Выводов –масса, в том числе о том, что система коммунальной бесхозяйственности предусматривает только устранение аварий , никакой профилактики.Диспетчерская не вызвала Киевтеплоэнерго наверное потому, что за вызов надо платить бабло. Потому пусть лучше приедет аварийка из района, может сама устранит, а уж потом посмотрим. Или потому, что просто 3,14дарасы? Шевченковский район столицы, который так гордился Пилипишин-трубил в 2007 г. про « 3% бюджета страны собирает мой район» имеет 1 аварийную бригаду и тупо не имеет 1 легкового авто , чтоб приехать и перекрыть подачу воды, отопление. Это круче , чем позор. Это почти дно.P.S. Утром открыл кран ( около 7-00) и не обнаружил холодной воды. Выглянул в окно-разрыв на том месте, где в июле трое суток устраняли аварию. Ту самую, после которой исчез напор воды в доме. От ямы до ЖЭКа-40 метров. Водичка течёт у порога ЖЭКа. Звоню в 8-50 в диспетчерскую, спрашиваю, знают ли о прорыве? Неа. Потому что в 9-10 на работе в ЖЭКе так никто и не появился.А еще по ходу «пьесы» выяснил, что напора холодной воды, судя по всему, нет потому, что после устранения аварии в июле, отключили насосы подкачки, которые стоят в той же бойлерной…Неужели ЖЭК и КП, которых жители дома долбят три месяца, не знают об этом? С...…