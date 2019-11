Додано: Вів 05 лис, 2019 18:12



очень рекомендую к просмотру - шикарнейшие съемки с пилона и коптера + интересный и познавательный рассказ



ЮЖНЫЙ МОСТ: С пилона моста - о вечно сползающем асфальте...

