Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Судя по нику у вас только одно очень хорошо получается,так зачем вам маркетинг? Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,
Вот именно, понимаете только "как менеджер\маркетолог". А как насчёт "слить бабло на нужную фирму через рекламу по 10-кратным ценам"? а насчёт платёжеспособности населения-читайте
В Украине нет платежеспособного спроса. То есть, люди готовы летать, но только дешево. С 2012 года цены на билеты упали вчетверо. От этого страдает не только МАУ, но и другие перевозчики. Посмотрите, кто и куда сейчас в основном летает. Большинство рейсов Ryan Air — в Польшу, Германию, Прибалтику. То есть, ориентируются на заробитчан, которые раньше ездили на автобусах, а теперь летают на самолетах. Цены на билеты в Украине ниже себестоимости. Чтобы приносить перевозчикам доход, они должны быть, как минимум, вдвое выше", — говорит он. Исключение составляют несколько маршрутов (в Амстердам, Париж, Вену и др.), но они ситуацию не спасают,
somilitark написав:Я как менеджер\маркетолог отлично понимаю людей которые направили рекламу самого дорого товара на рынке страны от застройщика на самую платёжеспособную и мобильную часть населения,ту,которая может позволить себе перелёты за границу и ещё слишком молода,чтобы успеть закрыть свои потребности в кв.метрах,а Сантехник не понимает,так может лучше чтобы в этой стране каждый занимался своим делом,а не советовал всем как жить и управлять государством?
А где ж там советы удалось увидеть? Там был вопрос - зачем. Так что тут действительно было бы неплохо если бы каждый занимался своим делом))) И да, мне даже сейчас не понятно зачем рекламировать КМБ самым мобильным и платежеспособным людям, если эти люди через 2 часа прилетят в нормальную страну и увидят нормальную архитектуру после которой никакого желания связываться с КМБ не будет. KAN - понять можно, DIM понять можно. КМБ... нет))
Serg-ik написав:Эта печальная история произошла накануне, менее 24-х часов назад. Кто-то увидит в ней сопли и страдания терпилы-понаеха. Но я хочу предупредить покупателей вторички независимо от даты её постройки: изучите коммунальные особенности вашего возможного жилья.
Итак. Возвращаюсь домой после работы, проходит 10-15 минут и вдруг слышу звон капели, не за окном. В квартире. В комнате через швы между панелями перекрытия течёт вода. Проходит 5 минут -течёт во второй комнате, еще 5 минут-течёт коридоре. Сразу звоню в диспетчерскую Шевченковского района , говорю, что аварийная ситуация и есть короткое замыкание проводки ( а оно действительно было-не выключалась одна из люстр).Объясняю, что течет горячая вода и надо прислать аварийку Киевтеплоэнерго для перекрытия подачи отопления . Обещают передать заявку. Дальше можно писать много подробностей. В сухом остатке: несмотря на мои 5 звонков на диспетчерскую в Шевченковский район, звонки соседа этажом ниже, котором у тоже потекло, аварийная служба Шевченковского района приехала через 3,5 часа ровно. Заявку они получили за 10 минут до своего приезда-были на другом аварийном вызове. ДИСПЕТЧЕРА НЕ ПЕРЕДАЛИ ЗАЯВКУ НА КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО!!! Киевтеплоэнерго приехало только потому, что через третьи руки (телефоны) дозвонились до аварийной бригады и узнали, что спустя 2,5 часа после первого звонка на диспетчерскую, к ним заявка не поступала!!! Приехали по личной просьбе. Проблема была в свище, который образовался в трубе подачи воды для отопления. Вода для отопления была настолько не горячей , а свищ –маленьким, что можно было держать руками, чтоб не вытекало. Держали. Хомута не нашлось ни у кого, забили деревянный чопик из палочки для суши. Еще некоторые подробности. Выход на чердак закрыт на ключ. Ключ-у работников ЖЭКа, работники ЖЭКа-…??? Правильно, в 18-00 уходят домой. Аварийка приезжает и спрашивает-у кого ключ? Нет ключа. Так было в прошлый раз. В этот раз ключ, к счастью , был на руках, потому что 3 дня назад, в субботу, приходили мастера интернет –компании, хотели попасть на чердак, чтоб кого-то подключить и, не найдя ключа от чердака ( ЖЭК же не работает!!!), срезали замок. Сосед поставил свой, на время. Оказалось-на счастье. Чтобы отключить отопление , нужны ключи от бойлерной, которая стоит в 20 метрах от ЖЭКа. А ключ от бойлерной -где??? Правильно, у Киевтеплоэнерго, то есть где-то на Мельникова. Потому они едут сначала туда за ключом, потом еще куда –то за ключом от чердака ( наверное в КП «Керуюча компания….»), а уж потом на место аварии. Оперативно, да??? А в это время с потолка течёт вода и убивает потолок, стены, полы и веру в порядочность людей… Как думаете, что будет после того, как поставлен хомут? Ничего. Потому что прежний хомут, который поставили 2 года назад-в феврале 2018, по –прежнему на месте. Никакого замена труб не было. И, я думаю, не будет. Потому что, как сказал сантехник –аварийщик « такое решение принимает начальник». А у него ничего не течёт и не подгорает, равно как и у инженера и мастеров ЖЭКа. К тому же "большой" вопрос-кому принадлежит та самая труба, которая в доме? Не тепловикам-это точно. после пары вопросов можно понять, что жильцам дома, то есть всем и никому. Выводов –масса, в том числе о том, что система коммунальной бесхозяйственности предусматривает только устранение аварий , никакой профилактики. Диспетчерская не вызвала Киевтеплоэнерго наверное потому, что за вызов надо платить бабло. Потому пусть лучше приедет аварийка из района, может сама устранит, а уж потом посмотрим. Или потому, что просто 3,14дарасы? Шевченковский район столицы, который так гордился Пилипишин-трубил в 2007 г. про « 3% бюджета страны собирает мой район» имеет 1 аварийную бригаду и тупо не имеет 1 легкового авто , чтоб приехать и перекрыть подачу воды, отопление. Это круче , чем позор. Это почти дно. P.S. Утром открыл кран ( около 7-00) и не обнаружил холодной воды. Выглянул в окно-разрыв на том месте, где в июле трое суток устраняли аварию. Ту самую, после которой исчез напор воды в доме. От ямы до ЖЭКа-40 метров. Водичка течёт у порога ЖЭКа. Звоню в 8-50 в диспетчерскую, спрашиваю, знают ли о прорыве? Неа. Потому что в 9-10 на работе в ЖЭКе так никто и не появился. А еще по ходу «пьесы» выяснил, что напора холодной воды, судя по всему, нет потому, что после устранения аварии в июле, отключили насосы подкачки, которые стоят в той же бойлерной…Неужели ЖЭК и КП, которых жители дома долбят три месяца, не знают об этом? С...…
Новостройки Киева обслуживают сантехники из Германии? Есть такое КП Житло-сервис обслуживающие значительную часть новых домов города. (Трайбека на своих Крушах точно без ума от них). То что вы написали, вполне типичная для них история.
Плюс новостроя это горизонтальная разводка отопления - можно перекрыть воду из общего коридора. В самых новых домах даже ХВ и ГВ из коридора можно перекрыть.
Коммунальные проблемы в новострое немного с другим акцентом. Вроде категорического отказа некоторых владельцев квартир ставить редуктор при давлении в стояках 5-7 атмосфер...
Santehnik написав:Был сегодня в Борисполе, почти все перронные автобусы загнали в рекламу Киевгорстроя. Интересно какая ЦА? Если иностранцы, то почему на рекламе нет латиницы, если наши то... зачем?)
Как это какая? На ветке ходят упорные слухи, что КГС как застройщик уже все - на выход. А куда девать навес непроданных м2 прикажете? Вот Кушнир и распорядился все рекламные силы бросить на брендирование вокзалов и аэропортов, КГС решил теперь посуточной арендой заняться, да-да!
отличный ролик от паши авдокушина о причинах вечных ремонтов на южном мосту и его перспективах очень рекомендую к просмотру - шикарнейшие съемки с пилона и коптера + интересный и познавательный рассказ
Santehnik написав:А где ж там советы удалось увидеть? Там был вопрос - зачем.
Ну так вы говорите,что тратить деньги на это плохо,это не совет???
Или у вас нет связки между пальцами и мозгом?
Просто так шуруете,дорвались до клавы?
А потом в посте просто шедевры,одни шарлатаны это хорошо,другие это плохо,я думаю они все овно,но маркетологи умело засели вам в мозг и связали там свои сети,а вы потом идёте как ребёнок по их веревочкам,но с гордым видом не Сантехника.
Вы меня извините,но есть понятие интеллектуальный труд,а есть физический,занимайтесь своим делом и не лезьте туда,где вы ни бум бум
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Santehnik написав:А где ж там советы удалось увидеть? Там был вопрос - зачем. Так что тут действительно было бы неплохо если бы каждый занимался своим делом))) И да, мне даже сейчас не понятно зачем рекламировать КМБ самым мобильным и платежеспособным людям, если эти люди через 2 часа прилетят в нормальную страну и увидят нормальную архитектуру после которой никакого желания связываться с КМБ не будет. KAN - понять можно, DIM понять можно. КМБ... нет))
Если отбросить дома в центре, KAN предлагает низкокачественный товар по сильно завышенным ценам. Но маркетинг рулит. KANу на ютубе рекламироватся нужно. Там его ЦА.
Востаннє редагувалось UA в Вів 05 лис, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.