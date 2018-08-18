RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2229223022312232

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:24

Serg-ik

У нас нет спроса,наверное и предложения нет,если нет спроса?

Нет новых квартир в продаже,нет авто,нет авиаперевозок?

Никто ничего не покупает? Может хватит постить всё подряд?

Есть понятие конкуренции,авиа во всём мире вытесняет наземный транспорт, а эта конченая страна уа манипулирует сознанием Сержиков и говорит всё плохо,всё ужасно,всё будет ещё хуже,Сантехник до сих пор верит в то,что прискакал в Щуцын и ты уже стал человеком с "нормальной архитектурой".

А я говорю,что мы таки неплохо себя чухаем,судя по кол-ву авто на дорогах,судя по тому кол-ву самолётов которые взлетают ,мы развиваемся,могли бы быстрее,но мы состоялись как страна,понемножку идём вперёд.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10711
З нами з: 30.12.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 2225 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

KIM написав:Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
50 в час. Не демпингуйте.

Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14852
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:58

  Первый написав:
KIM написав:Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
50 в час. Не демпингуйте.

Всім процвітання!

Поставил себе предупреждалку на 55 км/ч.
airmax78
 
Повідомлень: 32349
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:28

  airmax78 написав:
  Первый написав:
KIM написав:Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
50 в час. Не демпингуйте.

Всім процвітання!

Поставил себе предупреждалку на 55 км/ч.

У меня средняя скорость - 23 км
kivin
 
Повідомлень: 79
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2229223022312232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kivin і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1680, 1681, 1682
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16813 2657391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:28
stas_rst
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184692
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.