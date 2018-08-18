Serg-ik
У нас нет спроса,наверное и предложения нет,если нет спроса?
Нет новых квартир в продаже,нет авто,нет авиаперевозок?
Никто ничего не покупает? Может хватит постить всё подряд?
Есть понятие конкуренции,авиа во всём мире вытесняет наземный транспорт, а эта конченая страна уа манипулирует сознанием Сержиков и говорит всё плохо,всё ужасно,всё будет ещё хуже,Сантехник до сих пор верит в то,что прискакал в Щуцын и ты уже стал человеком с "нормальной архитектурой".
А я говорю,что мы таки неплохо себя чухаем,судя по кол-ву авто на дорогах,судя по тому кол-ву самолётов которые взлетают ,мы развиваемся,могли бы быстрее,но мы состоялись как страна,понемножку идём вперёд.