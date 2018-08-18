Додано: Вів 05 лис, 2019 18:24

Serg-ik



У нас нет спроса,наверное и предложения нет,если нет спроса?



Нет новых квартир в продаже,нет авто,нет авиаперевозок?



Никто ничего не покупает? Может хватит постить всё подряд?



Есть понятие конкуренции,авиа во всём мире вытесняет наземный транспорт, а эта конченая страна уа манипулирует сознанием Сержиков и говорит всё плохо,всё ужасно,всё будет ещё хуже,Сантехник до сих пор верит в то,что прискакал в Щуцын и ты уже стал человеком с "нормальной архитектурой".



А я говорю,что мы таки неплохо себя чухаем,судя по кол-ву авто на дорогах,судя по тому кол-ву самолётов которые взлетают ,мы развиваемся,могли бы быстрее,но мы состоялись как страна,понемножку идём вперёд.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.