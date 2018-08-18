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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:58
Первый написав:
KIM написав:Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
50 в час. Не демпингуйте.
Всім процвітання!
Поставил себе предупреждалку на 55 км/ч.
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airmax78
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:28
airmax78 написав: Первый написав:
KIM написав:Как однако мгновенно возбудились боты оранжа. 20баксов всегда 20баксов.
50 в час. Не демпингуйте.
Всім процвітання!
Поставил себе предупреждалку на 55 км/ч.
У меня средняя скорость - 23 км
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kivin
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:52
kivin написав:У меня средняя скорость - 23 км
Це норм. Камері не забудь про це розказати.
Зи. Якось спорно.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:15
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:18
Serg-ik
а затопленная квартира (ремонт/отделка) - застрахована ?
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Клаус
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:18
Первый написав:
kivin написав:У меня средняя скорость - 23 км
Це норм. Камері не забудь про це розказати.
Зи. Якось спорно.
Всім процвітання!
Да, похоже немного на смятый фурой отбойник. Будем надеяться, что в законченном виде будет красиво.
Кстати, сегодня там проезжал, начиная от гудвайна и до Кловского спуска стоял стойкий запах готовящейся еды. Соседство с 7ю (или сколько их там - точно не меньше) немаленькими ресторанами - мне кажется не самое лучшее соседство.
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airmax78
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:19
Клаус написав:Serg-ik
а затопленная квартира (ремонт/отделка) - застрахована ?
А как же? Как 99.99% квартир в советской вторичке.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:20
а придомовая территория - как/кем определяется ?
ведь в ней главный прок
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Клаус
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:21
airmax78 написав: Клаус написав:Serg-ik
а затопленная квартира (ремонт/отделка) - застрахована ?
А как же? Как 99.99% квартир в советской вторичке.
может на чужом примере вам следует предохраниться
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:22
Первый написав:
kivin написав:У меня средняя скорость - 23 км
Це норм. Камері не забудь про це розказати.
Зи. Якось спорно.
Всім процвітання!
Вы про усиленные полосками металла колоны на втором этаже?
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UA
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