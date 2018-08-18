RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2230223122322233

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:33

  airmax78 написав:Наконец-то: https://news.finance.ua/ru/news/-/45925 ... rnyh-domov

Благими намерениями... я бы не спешил с восторгами до того как закон заработает.
У нас много чего планирует правительство - всего год назад в тренде был Гиперлуп, теперь вот пошли планировать участки под домами. Поживем - увидим
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8827
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34

  UA написав:Вы про усиленные полосками металла колоны на втором этаже? :mrgreen:

Это ноу-хау))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35939
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7739 раз.
 
Профіль
35
7
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:51

  zzzzzz написав:
  UA написав:Вы про усиленные полосками металла колоны на втором этаже? :mrgreen:

Это ноу-хау))

САРКОФАГ ВСЕ!
По столице ходят упорные слухи, что Киеву угрожает скорое нашествие голодных стай чернобыльских саблезубых кроликов-мутантов. Согласно секретному циркуляру ДАБИ, бетонные колоны на всех стройках до второго этажа включительно подлежат срочной упаковке в железные каркасы, дабы прыгучие грызуны не попортили их своими резцами.
В то же самое время Днепрогэс готовится к отражению атак бобров-диверсантов, просачивающихся к нам мелкими группами по течению с Припяти.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8827
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:55

Сегодня Саксаганского/Шота:

Зображення

То же самое место 13 го ноября 2018
Зображення
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 10.09.11
Подякував: 433 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:00

  Бывалый написав:Сегодня Саксаганского/Шота:

Зображення

То же самое место 13 го ноября 2018
Зображення

Бобры пошли партизанить по трубам :shock:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8827
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:02

  antey1969 написав:САРКОФАГ ВСЕ!

"Дурак ты боцман и шутки у тебя дурацкие"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 2230223122322233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1680, 1681, 1682
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16813 2657449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:28
stas_rst
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184692
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.