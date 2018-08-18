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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:33
Благими намерениями... я бы не спешил с восторгами до того как закон заработает.
У нас много чего планирует правительство - всего год назад в тренде был Гиперлуп, теперь вот пошли планировать участки под домами. Поживем - увидим
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antey1969
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34
UA написав:
Вы про усиленные полосками металла колоны на втором этаже?
Это ноу-хау))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:51
zzzzzz написав: UA написав:
Вы про усиленные полосками металла колоны на втором этаже?
Это ноу-хау))
САРКОФАГ ВСЕ!
По столице ходят упорные слухи, что Киеву угрожает скорое нашествие голодных стай чернобыльских саблезубых кроликов-мутантов. Согласно секретному циркуляру ДАБИ, бетонные колоны на всех стройках до второго этажа включительно подлежат срочной упаковке в железные каркасы, дабы прыгучие грызуны не попортили их своими резцами.
В то же самое время Днепрогэс готовится к отражению атак бобров-диверсантов, просачивающихся к нам мелкими группами по течению с Припяти.
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antey1969
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:02
antey1969 написав:
САРКОФАГ ВСЕ!
"Дурак ты боцман и шутки у тебя дурацкие"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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