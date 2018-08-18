RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2232223322342235>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:24

  UA написав:
  hxbbgaf написав:И это еще затихли с амнистиями и декларациями, а если весной опять начнется этот шухер и придется доказывать, где взял каждую копейку, то рынок вообще станет колом. В т.ч. и поэтому люди сейчас уходят в драг. металлы, которые кушать не просят и которые никто не видит, что они у вас есть - в заявках уже 2 недели только покупают золото и никто не продает.

Вы это... онлайн график глянте

Ну, там от положения дел в нашей стране ничего не зависит. Слишком мы крохотные. И это все шум, инвестиции в драг. металлы - это инвестиции не на 1 день. А судя по американскому долгу, ухудшающейся статистике, пахнущей рецессией, опять начавшемуся КуЕ, ужасному торговому и бюджетному дефициту, драг. металлы ждет рекордный взлет. Просто дяди очень хотят купить.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 05 лис, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20968
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:25

  hxbbgaf написав:
  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e
Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.

Рассыпающийся шлачелло с убитыми лифтами и МОПами, с почти сгнившими трубами, да еще и набитый доверху получателями субсидий стоит почти 1000 уе за м2?
Застройщикам пора задуматься о пересмотре прайсов вверх
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8828
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:25

  zzzzzz написав:Коррупция стой, рраз-два :mrgreen:

"Ви зробили їх разом" ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 05 лис, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:25

  hxbbgaf написав:
  UA написав:
  hxbbgaf написав:И это еще затихли с амнистиями и декларациями, а если весной опять начнется этот шухер и придется доказывать, где взял каждую копейку, то рынок вообще станет колом. В т.ч. и поэтому люди сейчас уходят в драг. металлы, которые кушать не просят и которые никто не видит, что они у вас есть - в заявках уже 2 недели только покупают золото и никто не продает.

Вы это... онлайн график глянте

Ну, там от положения дел в нашей стране ничего не зависит. Слишком мы крохотные. И это все шум, инвестиции в драг. металлы - это инвестиции не на 1 день.

Вы лет 10 уже как инвестор?
UA
 
Повідомлень: 4649
З нами з: 19.07.08
Подякував: 547 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:32

  UA написав:Вы лет 10 уже как инвестор?

А скока 10 лет назад стоило золото и скоко сейчас и сколько 10 лет назад стоила квартира в Киеве и сколько сейчас. Насколько я помню, такая гостинка, как выше по ссылке, 10 лет назад стоила более чем вдвое дороже.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20968
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:34

  hume написав:
  Serg-ik написав:залить на сайт видео как текло с потолка?

Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.


Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные.
Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа.
Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.

Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13369
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3743 раз.
Подякували: 5514 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:39

Жахливий жах від Hxbbgaf!

  hxbbgaf написав:
  UA написав:
  hxbbgaf написав:И это еще затихли с амнистиями и декларациями, а если весной опять начнется этот шухер и придется доказывать, где взял каждую копейку, то рынок вообще станет колом. В т.ч. и поэтому люди сейчас уходят в драг. металлы, которые кушать не просят и которые никто не видит, что они у вас есть - в заявках уже 2 недели только покупают золото и никто не продает.

Вы это... онлайн график глянте

Ну, там от положения дел в нашей стране ничего не зависит. Слишком мы крохотные. И это все шум, инвестиции в драг. металлы - это инвестиции не на 1 день. А судя по американскому долгу, ухудшающейся статистике, пахнущей рецессией, опять начавшемуся КуЕ, ужасному торговому и бюджетному дефициту, драг. металлы ждет рекордный взлет. Просто дяди очень хотят купить.

У страха - великі очі!!!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20601
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 2133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:39

  hxbbgaf написав:
  UA написав:Вы лет 10 уже как инвестор?

А скока 10 лет назад стоило золото и скоко сейчас и сколько 10 лет назад стоила квартира в Киеве и сколько сейчас. Насколько я помню, такая гостинка, как выше по ссылке, 10 лет назад стоила более чем вдвое дороже.

в конце 2008 брал около 700
в 2009 около 1200 стоило
Смысл сидеть 10 лет чтобы получить рост с 1200 до 1500?
Ощад за 10 лет дал большие проценты
UA
 
Повідомлень: 4649
З нами з: 19.07.08
Подякував: 547 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:42

  UA написав:
  hxbbgaf написав:
  UA написав:Вы лет 10 уже как инвестор?

А скока 10 лет назад стоило золото и скоко сейчас и сколько 10 лет назад стоила квартира в Киеве и сколько сейчас. Насколько я помню, такая гостинка, как выше по ссылке, 10 лет назад стоила более чем вдвое дороже.

в конце 2008 брал около 700
в 2009 около 1200 стоило
Смысл сидеть 10 лет чтобы получить рост с 1200 до 1500?
Ощад за 10 лет дал большие проценты

Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20968
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:45

  hxbbgaf написав:
  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e
Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.

Чому ж не купляєте за 20 700 вбиту гостінку 22 м2 без балкона? Раз вона вам подобається!

Особисто я не заздрю пану Hxbbgaf!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20601
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 2133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2232223322342235>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1680, 1681, 1682
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16813 2657530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:28
stas_rst
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184693
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6221)
05.11.2019 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.