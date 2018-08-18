Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:И это еще затихли с амнистиями и декларациями, а если весной опять начнется этот шухер и придется доказывать, где взял каждую копейку, то рынок вообще станет колом. В т.ч. и поэтому люди сейчас уходят в драг. металлы, которые кушать не просят и которые никто не видит, что они у вас есть - в заявках уже 2 недели только покупают золото и никто не продает.
Вы это... онлайн график глянте
Ну, там от положения дел в нашей стране ничего не зависит. Слишком мы крохотные. И это все шум, инвестиции в драг. металлы - это инвестиции не на 1 день. А судя по американскому долгу, ухудшающейся статистике, пахнущей рецессией, опять начавшемуся КуЕ, ужасному торговому и бюджетному дефициту, драг. металлы ждет рекордный взлет. Просто дяди очень хотят купить.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 05 лис, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.
Рассыпающийся шлачелло с убитыми лифтами и МОПами, с почти сгнившими трубами, да еще и набитый доверху получателями субсидий стоит почти 1000 уе за м2? Застройщикам пора задуматься о пересмотре прайсов вверх
hxbbgaf написав:И это еще затихли с амнистиями и декларациями, а если весной опять начнется этот шухер и придется доказывать, где взял каждую копейку, то рынок вообще станет колом. В т.ч. и поэтому люди сейчас уходят в драг. металлы, которые кушать не просят и которые никто не видит, что они у вас есть - в заявках уже 2 недели только покупают золото и никто не продает.
Вы это... онлайн график глянте
Ну, там от положения дел в нашей стране ничего не зависит. Слишком мы крохотные. И это все шум, инвестиции в драг. металлы - это инвестиции не на 1 день.
А скока 10 лет назад стоило золото и скоко сейчас и сколько 10 лет назад стоила квартира в Киеве и сколько сейчас. Насколько я помню, такая гостинка, как выше по ссылке, 10 лет назад стоила более чем вдвое дороже.
Serg-ik написав:залить на сайт видео как текло с потолка?
Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.
Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные. Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа. Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.
Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
hxbbgaf написав:И это еще затихли с амнистиями и декларациями, а если весной опять начнется этот шухер и придется доказывать, где взял каждую копейку, то рынок вообще станет колом. В т.ч. и поэтому люди сейчас уходят в драг. металлы, которые кушать не просят и которые никто не видит, что они у вас есть - в заявках уже 2 недели только покупают золото и никто не продает.
Вы это... онлайн график глянте
Ну, там от положения дел в нашей стране ничего не зависит. Слишком мы крохотные. И это все шум, инвестиции в драг. металлы - это инвестиции не на 1 день. А судя по американскому долгу, ухудшающейся статистике, пахнущей рецессией, опять начавшемуся КуЕ, ужасному торговому и бюджетному дефициту, драг. металлы ждет рекордный взлет. Просто дяди очень хотят купить.
У страха - великі очі!!!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
А скока 10 лет назад стоило золото и скоко сейчас и сколько 10 лет назад стоила квартира в Киеве и сколько сейчас. Насколько я помню, такая гостинка, как выше по ссылке, 10 лет назад стоила более чем вдвое дороже.
в конце 2008 брал около 700 в 2009 около 1200 стоило Смысл сидеть 10 лет чтобы получить рост с 1200 до 1500? Ощад за 10 лет дал большие проценты
А скока 10 лет назад стоило золото и скоко сейчас и сколько 10 лет назад стоила квартира в Киеве и сколько сейчас. Насколько я помню, такая гостинка, как выше по ссылке, 10 лет назад стоила более чем вдвое дороже.
в конце 2008 брал около 700 в 2009 около 1200 стоило Смысл сидеть 10 лет чтобы получить рост с 1200 до 1500? Ощад за 10 лет дал большие проценты
Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.
hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.
Чому ж не купляєте за 20 700 вбиту гостінку 22 м2 без балкона? Раз вона вам подобається!
Особисто я не заздрю пану Hxbbgaf!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців