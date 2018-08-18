Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией.
По чем доллары сдал не помню.
Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:54
Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией.
По чем доллары сдал не помню.
Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.
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