RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2231223222332234

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:45

  hxbbgaf написав:
  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e
Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.

Чому ж не купляєте за 20 700 вбиту гостінку 22 м2 без балкона? Раз вона вам подобається!

Особисто я не заздрю пану Hxbbgaf!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20600
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 2133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:54

  hxbbgaf написав:Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.

Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией.
По чем доллары сдал не помню.
Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.
UA
 
Повідомлень: 4648
З нами з: 19.07.08
Подякував: 547 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:51

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.

Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией.
По чем доллары сдал не помню.
Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.

Тогда мало кто сидел в долларе после 7 лет расслабона, все метались с гривной и искали те самые доллары, о золоте задумывались единицы. Да и я помню то время, начало ноября 2008-го, тогда доллары купить было невозможно, а в ювелирной карте стояла очередь за ювелиркой, что-то сомневаюсь, что можно было спокойно пойти и купить большой слиток.
А "советское отношение к золоту как к какой то сверхценности" - это и вовсе какая-то фантазия. Наоборот, советским людям внушили, что это презренный металл, тогдашние мемы "золото проколото" и "люди гибнут за металл", эта песенка была у всех на слуху, к золоту относились как к чему-то опасному, от чего надо держаться подальше и как к какому-то капиталистическому пережитку, за который там какие-то дураки на Западе воюют, убивают друг друга, а вот мы тут, мол, совсем другие, у нас другие ценности и даже не приближаемся ни к валюте, ни к золоту на пушечный выстрел, иначе, да, что тут говорить, просто тюрьма на долгие годы, была статья. Вся пропаганда, да и вообще, система, работала как против валюты, так и против золота, чтоб не дать людям сохранить свои деньги и обворовывать их. Не так агрессивно, но более хитро и сейчас американцы ведут подобную пропаганду, потому что как только многие начнут выскакивать из долларовой ловушки, это будет конец их экономике, как у Кощея с иглой, основанной на том, что весь мир тарит как бешеный их бумаги по любой цене, не понимая зачем и не видя их ужасных макрофинансовых показателей.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20966
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:45

  freeze написав:[quote=

Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные.
Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа.
Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.

Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.

Классно когда топор под рукой. Просто не всегда бывает, что этот универсальный инструмент идёт в комплекте к арендуемому объекту.
Советую всем снабдить арендный совкошлак, а возможно и другие объекты с вертикальной разводкой отопления, топорами. Некоторым лэндлордам придётся раскошелиться.
hume
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 27.12.12
Подякував: 555 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2231223222332234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1680, 1681, 1682
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16819 2657670
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 00:09
Понаехал
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184699
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.