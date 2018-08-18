Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.
Чому ж не купляєте за 20 700 вбиту гостінку 22 м2 без балкона? Раз вона вам подобається!
Особисто я не заздрю пану Hxbbgaf!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
hxbbgaf написав:Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.
Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией. По чем доллары сдал не помню. Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.
hxbbgaf написав:Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.
Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией. По чем доллары сдал не помню. Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.
Тогда мало кто сидел в долларе после 7 лет расслабона, все метались с гривной и искали те самые доллары, о золоте задумывались единицы. Да и я помню то время, начало ноября 2008-го, тогда доллары купить было невозможно, а в ювелирной карте стояла очередь за ювелиркой, что-то сомневаюсь, что можно было спокойно пойти и купить большой слиток. А "советское отношение к золоту как к какой то сверхценности" - это и вовсе какая-то фантазия. Наоборот, советским людям внушили, что это презренный металл, тогдашние мемы "золото проколото" и "люди гибнут за металл", эта песенка была у всех на слуху, к золоту относились как к чему-то опасному, от чего надо держаться подальше и как к какому-то капиталистическому пережитку, за который там какие-то дураки на Западе воюют, убивают друг друга, а вот мы тут, мол, совсем другие, у нас другие ценности и даже не приближаемся ни к валюте, ни к золоту на пушечный выстрел, иначе, да, что тут говорить, просто тюрьма на долгие годы, была статья. Вся пропаганда, да и вообще, система, работала как против валюты, так и против золота, чтоб не дать людям сохранить свои деньги и обворовывать их. Не так агрессивно, но более хитро и сейчас американцы ведут подобную пропаганду, потому что как только многие начнут выскакивать из долларовой ловушки, это будет конец их экономике, как у Кощея с иглой, основанной на том, что весь мир тарит как бешеный их бумаги по любой цене, не понимая зачем и не видя их ужасных макрофинансовых показателей.
Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные. Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа. Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.
Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.
Классно когда топор под рукой. Просто не всегда бывает, что этот универсальный инструмент идёт в комплекте к арендуемому объекту. Советую всем снабдить арендный совкошлак, а возможно и другие объекты с вертикальной разводкой отопления, топорами. Некоторым лэндлордам придётся раскошелиться.
hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.
У мну знакомый такую-же в том-же районе купил за 80 тыс. в 2008 в кредит в швейцарских франках. Сорвал как говориться Джек-пот.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )